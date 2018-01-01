Наталья Комарова проведет онлайн-конференцию с молодёжью Югры

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Наталья Комарова проведет онлайн-конференцию с молодёжью Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова даст старт Году гражданского согласия в регионе с прямого общения с молодыми лидерами интернет-сообществ. Мероприятие состоится 25 декабря в рамках рабочей поездки в Нижневартовск.

Отметим, что онлайн-конференция пройдет в принципиально новом формате.  Так, в отличие от интернет-приемных и прямых линий с главой региона, где жители задают свои вопросы и ждут решения, во время онлайн-конференции Наталья Комарова примет участие в обсуждении   инициатив и предложений молодежной аудитории, обозначив принцип «ваше будущее – ваш выбор».  

Уже сегодня в социальных сетях ведется сбор предложений и инициатив по актуальным темам, интересующим молодежь Югры.  Все они будут опубликованы на площадке «ВКонтакте» для общественного обсуждения, а самые популярные -  представлены Наталье Комаровой. Всего на встрече планируется обсудить не менее 20 инициатив, предварительно отобранных молодежным интернет-сообществом Югры.

Трансляция будет вестись через наиболее популярные региональные и городские паблики в социальных сетях, на интернет-порталах СМИ и органов власти, сайтах вузов. В студию будут приглашены 15-20 авторов самых актуальных инициатив из разных муниципальных образований.

По итогам обсуждения решится, какие гражданские, общественные молодежные инициативы получат поддержку и будут реализованы в 2018 году. 

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