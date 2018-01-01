В Югре принимаются меры по укреплению авторитета книги

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В Югре принимаются меры по укреплению авторитета книги

Правительством Югры на прошедшем сегодня заседании одобрено подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Так, в соответствии с дорожной картой по развитию культурно-познавательного туризма будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и Российским книжным союзом.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, основная задача документа – обеспечить доступ граждан к отечественной книжной продукции. «Документ позволит выстроить совместную работу по укреплению авторитета книги как основного инструмента повышения общего уровня культуры, науки, образования.  Еще один плюс такого партнерства – реализация совместных мероприятий в части развития и сохранения самобытной культуры коренных народов Югры», - высказала мнение Наталья Комарова.

Еще одно соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере – с Федерацией тенниса России. Оно направлено на развитие и популяризацию этого вида спорта в Югре.  Согласно документу, в период с 2018 по 2023 годы в автономном округе планируется провести международные и всероссийские соревнования по теннису. Помимо этого, в совместных планах – создание новых спортивных сооружений, организация тренировочных мероприятий членов сборных команд России.

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