В Югре определен участок под межмуниципальный полигон ТКО для Нягани и Октябрьского района

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание правительства региона. Предваряя работу, она поздравила работников энергетической отрасли с профессиональным праздником: «Сегодня День энергетика. Желаю тем, кто занят этим важнейшим делом для экономики России и региона, дальнейших успехов и счастья в личной жизни».
Среди прочих вопросов члены правительства рассмотрели возможность перевода земельного участка лесного фонда Сергинского урочища Октябрьского лесничества под комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов (для города Нягань и поселений Октябрьского района).
«Строительство объекта регионального значения предусмотрено госпрограммой «Обеспечение экологической безопасности Югры», - отметила губернатор.
«В соответствии со Схемой обращения с отходами, которая утверждена в автономном округе, планируется построить 5 межмуниципальных полигонов. На прошлом заседании правительства уже утверждены материалы о переводе земель под нефтеюганский и нижневартовский полигоны. На экспертизе находятся материалы в отношении ханты-мансийского полигона, выбирается место под сургутский. Все они находятся в лесном фонде. Чтобы соблюсти требования к эксплуатации, все они будут переведены в земли промышленности», - пояснил исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов.
Экспертом в этом вопросе выступил председатель региональной общественной организации «Общество лесоводов Югры» Павел Ивановский: «Общественность сегодня в реализации этих проектов принимает активное участие, работаем в тесном контакте с департаментом недропользования и природных ресурсов. Вопросов не возникало. Мы прекрасно понимаем важность этого объекта для Нягани и поселений Октябрьского района. Это стратегический объект, потому что имеющиеся свалки изжили себя. Новые полигоны – новая система переработки отходов, и это правильно».
Решение о переводе земель членами правительства принято единогласно.