Еремей Айпин побывал с рабочей поездкой в городе Сургуте

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Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, член фракции «Единая Россия» Еремей Айпин принял участие в заседании круглого стола на тему «Семейно-родовая идентичность как основа формирования этнокультурного потенциала российского общества».
Мероприятие состоялось в городе Сургуте в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Этнокультурное многообразие Западной Сибири: человеческий потенциал как ресурс развития общества». Цель конференции – сохранение исторического наследия Югры и в России в целом.
В ней приняли участие ведущие российские специалисты в области этнографии, филологии, культурологии, истории, преподаватели высших и профессиональных образовательных учреждений, учителя и специалисты дошкольных образовательных учреждений, организаций культуры и общественных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Мегиона, Урая, Берёзово, Сургута и Сургутского района.
Кроме того, Еремей Айпин принял участие в торжественном вечере по случаю 80-летия руководителя Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского, члена Общественной палаты Югры Екатерины Лоншаковой.
Заслуженный работник культуры России, Почётный гражданин автономного округа, просветитель и общественный деятель Екатерина Владимировна в канун юбилея получила Орден Русской Православной Церкви преподобной Ефросинии, Великой княгини Московской за труды на ниве духовно-нравственного воспитания. Награда является вторым женским орденом Русской Православной Церкви.
«Вы – человек с неиссякаемой энергией, глубокими знаниями, добрым сердцем и открытой душой. Много лет являетесь верным другом Ассамблеи, оказываете необходимую поддержку коренным малочисленным народам Севера. Каждый человек стремится к идеалу, таким идеалом для многих являетесь Вы, Екатерина Владимировна!», – сказал парламентарий.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Татьяны Тарлиной
помощника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи
Еремея Айпина