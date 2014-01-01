Югорчане вносят предложения по проведению в регионе Года добровольца

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В рамках заседания Комиссии по развитию гражданского общества, которое по поручению главы региона провел первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, участники, в том числе и приглашенные представители общественности, обсудили предложения в региональный план мероприятий по проведению Года добровольца.
Напомним, создание условий для развития добровольчества – задача, которую поставил в своем послании Президент Российской Федерации Владимир Путин. Кроме того, он объявил следующий 2018 год Годом добровольца в России.
«У нас уже была такая своеобразная репетиция – Год доброй воли в 2014-ом. Поэтому в Год добровольца мы заходим уже с очень хорошими наработками, прежде всего, в нормативно-правовом обеспечении добровольческой деятельности. 2014 год был хорошим подспорьем, чтобы консолидировать всех жителей Югры вокруг очень сильного заряда – добровольчества», - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
Югра активно работает в этом направлении. За последние полтора года численность добровольческих организаций выросла более чем на 30%, что позволило нашему округу войти в число 15-ти регионов страны, где при поддержке Минэкономразвития России будет создана пилотная сеть региональных ресурсных центров по развитию волонтерства. Также в октябре текущего года в Югре была принята концепция, направленная на вывод добровольчества на качественно новый уровень, развитие его новых форм, выстраивание системы обучения и подготовки волонтеров для работы в разных сферах. Этот стратегический документ и ляжет в основу работы с волонтерами в Ханты-Мансийском автономном округе.
В рамках заседания присутствующие, в том числе и в муниципалитетах по видеоконференцсвязи, могли внести свои предложения в региональный план Года добровольца.
Так, например, было предложено объединить всех волонтеров округа с помощью ресурсного центра поддержки добровольчества Югры. Планируется, что данный центр станет образовательным, платформой помощи тем центрам, которые уже есть в Югре. Таким образом, волонтеры войдут в единую базу, смогут усиливать друг друга, помогать в поиске ресурсов, актуализировать направления.
Также была озвучена идея о необходимости в конце каждого года подводить итоги работы добровольцев Югры, а лучших из них - награждать. Площадкой для такого подведения итогов может Международный гуманитарный форум гражданских инициатив.
Еще одна идея в план поступила из Радужного, от победителя окружного проекта «УДАР-2017» Алины Пахомовой. Девушка, рассказав о традиции проводить в своем городе Зимний молодежный бал, предложила по аналогии организовать Бал добровольцев, на котором также можно было бы подводить итоги работы за год.
«Его провести несложно. Нужно лишь определиться с танцами, которые будем танцевать, написать сценарий и определить дресс-код», - пояснила Алина Пахомова. Участники заседания идею поддержали, и даже определили дату - 5 декабря в День добровольца.
Среди других предложений – ярмарки волонтерских мест, обучение югорских волонтеров на федеральном уровне для последующей передачи опыта коллегам из Югры, изменение формы проведения окружного слета волонтеров и многое другое.
«Когда Президентом было объявлено 10-летие детства, мы провели народное обсуждение проекта, проехали все муниципальные образования, собрали общественность, чтобы все могли свои предложения внести. Я думаю, что такой же план будет выстроен в отношении Года добровольца, когда люди будут предлагать свои решения, вносить свой вклад в проведение Года добровольца, в развитие своего поселка, города, района. Доброволец, добрая воля – это то, что может нас спасти, поднять и объединить, это самое главное в Год гражданского согласия и единства», - выразила свое мнение Ирина Максимова.
Планируется, что общественное обсуждение мероприятий, которые будут включены в план проведения Года добровольца в Югре, стартует уже на следующей неделе.