Александр Новьюхов: «Сотрудничество регионального парламента и представительных органов местного самоуправления позволяет решать проблемные вопросы югорчан»

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Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие в седьмом заседании Думы Берёзовского района шестого созыва.
Дума Берёзовского района была образована в 1995 году. Согласно Уставу муниципального образования представительный орган состоит из 17 депутатов, которые избраны по семнадцати одномандатным избирательным округам сроком на 5 лет. В настоящее время в парламенте работают три постоянные комиссии: по бюджету, налогам и финансам, социальной политике и местному самоуправлению, муниципальному хозяйству, зарегистрирована депутатская фракция «Единой России».
Окружной парламентарий, выступая с приветственным словом, проинформировал местных депутатов о реализации наказов избирателей в первом квартале 2018 года, рассказал о мероприятиях, запланированных к проведению в следующем году в муниципалитете, а также принял участие в обсуждении некоторых решений Думы.
Кроме того, в ходе заседания Александр Новьюхов обратился к руководителю ОМВД России по Берёзовскому району Рафаэлю Курамшину, который выступил с докладом о деятельности по обеспечению правопорядка, с просьбой включить в 2018 году в доклад информацию о кадровой работе в ведомстве.
«Сотрудничество регионального парламента и представительных органов местного самоуправления позволяет решать проблемные вопросы югорчан максимально эффективно. Именно в процессе такого сотрудничества будет формироваться новое видение механизмов разработки и реализации законодательных инициатив», – высказал мнение член Команды Югры Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова