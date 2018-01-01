В Югре запускают пилотный проект в сфере социального обслуживания граждан

- Русский
В Югре с 1 января 2018 года будет реализовываться пилотный проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан. Такое решение было принято в рамках очередного заседания правительства округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.
По словам директора департамента социальной защиты населения Югры Светланы Давиденко, данный проект направлен на внедрение новой формы заказа социальных услуг – с использованием сети Интернет.
«В автономном округе будет внедрена единая региональная информационная система «Портал социальных услуг» для поставщиков и получателей социальных услуг именно в части социального такси, по обеспечению кратковременного присмотра за детьми и по уходу за тяжело больными гражданами», - рассказала Светлана Давиденко.
По словам главы региона, речь идет о переводе этих 3-х социальных услуг, получивших наибольшее развитие на рынке, в электронный вид. Портал социальных услуг внедряется как для поставщиков услуг, так и для их получателей.
«Кроме государственных организаций, которые занимаются предоставлением этих услуг, создано много частных. Для того, чтобы у граждан был выбор в отношении того, где получить эту услугу, с одной стороны, с другой – создать условия для бизнеса по доступу к предложению, и создается эта электронная платформа. Чтобы граждане не волновались, что они могут попасть в этом отношении в недобросовестные руки, есть порядок допуска негосударственных организаций к оказанию этих услуг – на этом портале сможет зарегистрироваться только тот предприниматель или то юридическое лицо, которое соответствует этим условиям», - отметила Наталья Комарова.
При этом следует отметить, что граждане, которые имеют право на социальную помощь из государственного или окружного бюджета, будут получать эти услуги по нормативу бесплатно. Но если захотят больше, то уже по договоренности с оказывающим услугу. Те граждане, которые не являются получателями мер государственной поддержки, будут заказывать эту услугу на тех условиях, которые им предложит организация.
Добавим, что пилотный проект будет тестироваться в течение 2018-2019 годов. В случае эффективности, региональная государственная информационная система «Портал социальных услуг» будет переведен в промышленную эксплуатацию.