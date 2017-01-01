В преддверии нового года губернатор Югры Наталья Комарова поздравила нижневартовцев с новосельем

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Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня работает в Нижневартовске, Сургуте и Сургутском районе. В столице Самотлора глава региона приняла участие в торжественной церемонии вручения ключей новоселам в недавно построенном доме по адресу: проезд Восточный, 9 (микрорайон №25), где активно ведется жилая застройка.
Девятиэтажный дом, возведенный в кратчайшие 10 месяцев, рассчитан на 256 квартир. 204 из них администрация муниципалитета (за счет средств бюджетов округа и города) приобрела для переселения граждан из ветхого жилья. Из них 43 квартиры предоставляются вартовчанам на условиях социального найма.
Поздравляя новоселов с важным событием, глава региона отметила: «Мне очень приятно участвовать в таком массовом новоселье. Это торжественное, ответственное и глубоко трогающее меня событие. Необходимо, чтобы югорские семьи жили в уютных благоустроенных домах. Нижневартовск в Югре – передовой в этом вопросе. В городе на данный момент не осталось аварийного жилья. Продолжается работа по расселению жителей из непригодного жилфонда. В 25 микрорайоне в этом году введено в эксплуатацию 3 дома. Планируется строительство еще одного. В перспективе – возведение школы для юных жителей города. В следующем году в Нижневартовске должны убрать все балки. В преддверии наступающего года поздравляю вас, дорогие земляки, с праздником! Желаю вам счастья и уюта, достатка в доме и тепла».
В свою очередь глава Нижневартовска Василий Тихонов добавил: «В первую очередь выражаю признательность правительству округа в лице губернатора Натальи Владимировны Комаровой. Год был непростой, было нелегко принимать решение о выделении таких средств, в том числе на переселение наших граждан. Свои обещания выполнило также предприятие-застройщик «Нижневартовскстройдеталь» и построило дом в срок. Я поздравляю всех новоселов с таким событием. И, как говорится в таких случаях, - желаю хороших соседей, тепла и уюта».
Квартиры новоселам сданы в чистовой отделке. Само здание, где получили квартиры нижневартовцы, выполнено в желто-оранжево-белой гамме с учетом общего композиционного решения застройки квартала №25. Рядом находится удобная транспортная развязка, недалеко - детский сад и спортивный комплекс, в дальнейшем планируется строительство школы.
Новоселы вместе с губернатором, главой города осмотрели квартиры. Вартовчане поделились, что некоторые ждали этого момента по 30-35 лет. Так, многодетная семья Пархоменко, воспитывающая троих детей, прожила в деревянном неблагоустроенном доме 20 лет. Сейчас семья получилп трехкомнатную квартиру.
«Эмоции только положительные. Мы этого очень долго ждали и вот город, округ и строители преподнесли нам такой подарок под новый год. Новый дом, новая квартира, отличный новый район. Мы жили в старой части города в двухкомнатной квартире», - поделилась впечатлениями новосел Любовь Пархоменко.
Владимир Лаптев вместе с дочерью и внуком прожил в деревянном строении 30 лет. «С 1987 года проживали в неблагоустроенном жилье. Удачный год получился для нас! Сегодня получаем трехкомнатную квартиру. В первую очередь завезем новую мебель и будем встречать Новый год», - сказал Владимир Лаптев.
Добавим, приобретение данных квартир позволит завершить переселение граждан из 29 домов, включенных в перечень сноса на 2017 год. Таким образом, власти Нижневартовска выполнили задачи, поставленные главой региона по сносу и переселению людей из непригодного для проживания жилого фонда (в текущем году переселено 10% граждан от запланированного плана до 2024 года).
Снос ветхого и строительство нового жилья в Нижневартовске - в приоритете. В этом направлении в городе сделано достаточно много, о чем свидетельствуют результаты 2017 года. В этом году Нижневартовску из окружного бюджета для приобретения жилья, в том числе для переселения граждан из аварийного, выделено почти 700 млн рублей. Более 300 миллионов – для выплаты социальных пособий тем, кто проживает в балках. Благодаря такой мере поддержки 169 нижневартовских семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, приобрели новые помещения.
В городе продолжается работа по переселению граждан из балков. Еще 6 октября во время рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой глава Нижневартовска Василий Тихонов подтвердил намерение в ближайшее время закрыть тему сноса и переселения граждан из балков. Только в текущем году ликвидировано порядка 50 таких строений. Немногим более 100 готовится к сносу в 2018 году.
В целом в Югре за год почти 6000 югорских семей смогли улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки. Более 400 семей получили земельные участки под строительство домов.