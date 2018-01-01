Безопасный Новый год

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Департамент гражданской защиты населения сообщает:
Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются запуском пиротехнических изделий. Но фейерверки и салюты - это не только зрелищно, но и очень опасно. Неправильное и неумелое обращение может превратить праздник в большую трагедию. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возникновения пожаров или получения травм, которые могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Для того чтобы этого избежать, в Югре проводятся различные профилактические мероприятия – рейды, акции, беседы, в ходе которых спасатели напоминают детям и взрослым о правилах безопасности, а также раздают специальные памятки.
Так, при покупке и запуске пиротехнических изделий нужно учитывать несколько факторов. Например - покупать пиротехническое изделие только в специализированных магазинах или отделах. По словам специалистов, все пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации.
Выбирая пиротехнические средства, необходимо обратить внимание на их внешний вид. Не берите изделия измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Также следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму.
Следующий, очень важный момент, это использование и запуск пиротехники. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка - двор, сквер или поляна, свободная от деревьев, транспорта и построек. Использовать пиротехническое изделие нужно только на улице, не направлять в сторону людей, жилых домов, зданий и автомобилей. Нельзя также запускать фейерверочные изделия с крыш зданий, из окон и балконов.
Следуя этим несложным правилам, можно оградить себя и своих близких от неприятностей и безопасно встретить Новый год.