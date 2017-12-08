Председатель Думы Югры ответил на вопросы журналистов в рамках итоговой пресс-конференции

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Председатель Думы Югры ответил на вопросы журналистов в рамках итоговой пресс-конференции

Сегодня спикер регионального парламента Борис Хохряков в РИЦ «Югра» провёл пресс-конференцию для журналистов окружных и федеральных средств массовой информации.

Главной темой стало подведение итогов работы Думы региона в уходящем году. Всего было проведено 9 пленарных заседаний, принято 92 закона и 284 постановления. Среди важнейших спикер назвал ряд законов о финансовой поддержке семей, имеющих детей, ряд законов в сфере экономики, финансов, налогов и сборов.

Были заданы вопросы о программе «Сотрудничество», мероприятиях, которые финансируются за счёт неё, о строительстве больницы в Нижневартовске и перинатальном центре Сургута.

Говоря о проекте «Городская среда» Борис Хохряков напомнил, что проект стартовал год назад, рассчитан на пять лет и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в муниципальных образованиях.

Депутатам законодательного собрания, в ходе встреч с избирателями поступали обращения, предложения югорчан навести порядок во дворах, парках, скверах. На апрельском заседании Думы все народные избранники поддержали эту инициативу и с помощью средств депутатского фонда приняли участие в финансировании проекта по благоустройству. Кроме этого, в проект вкладываются деньги из бюджета Югры, федерального бюджета и муниципальных образований. Всего 650 миллионов рублей.

В этом году в автономном округе благоустроено 93 объекта и с каждым годом их будет всё больше.

Полная версия пресс-конференции Председателя Думы Югры – на сайте РИЦ «Югра».

  Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

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