Специалист Окружного Дома народного творчества приняла участие в Круглом столе по результатам экспедиционной деятельности 2017 года

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8 декабря 2017 года на базе бюджетного учреждения «Музей Природы и Человека» состоялся Круглый стол «По следам экспедиций 2017 года», в программе которого приняла участие заведующая Центром культуры обско-угорских народов автономного учреждения «Окружной Дом народного творчества» Светлана Нестерова.
Участники Круглого стола заслушали доклады и сообщения о предварительных итогах полевого сезона 2017 года. Модератором выступила Наталия Чаиркина, доктор исторических наук, заместитель директора по научным вопросам Института истории и археологии УрО РАН.
Светлана Нестерова выступила с докладом «Экспедиционная работа Окружного Дома народного творчества к 2017 году». В докладе была дана краткая характеристика экспедиционной работы ОДНТ по сбору фольклорного и этнографического материала за прошедшие 60 лет. Совместно с научными учреждениями и киностудиями сотрудники ОДНТ совершали экспедиции в места компактного проживания коренного населения. Результатом работы стали опубликованные сборники, снятые документальные фильмы, собранная коллекция аудио- и видеозаписей фольклорного материала. Кроме того, в фондах учреждения хранятся этнографические рисунки, сделанные эстонскими художниками. Эти материалы вошли в 3-томное издание «Альбом этнографических рисунков». В последние годы работа по сбору полевого материала активизировалась: совершались командировки в Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский районы.
В 2017 году была организована экспедиция в Ханты-Мансийский район. Результатом стало большое количество собранного этнографического материала: свыше 50 предметов, иллюстрирующих быт и хозяйственный уклад жизни русского старожильческого населения - бытовая утварь, хозяйственный инвентарь.
В рамках празднования 60-летнего юбилея учреждения, была организована фиксация материалов мастер-классов Школы Медвежьих игрищ «Сказок и песен дом», в котором приняли участие носители фольклора из п. Казым Белоярского района. Записи также будут расшифрованы и оцифрованы для дальнейшего изучения и трансляции. Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»