За выборами Президента РФ будут следить общественные наблюдатели

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Члены Общественной палаты Югры провели рабочую встречу с региональными общественными организациями по вопросу участия в общественном мониторинге соблюдения избирательных прав граждан на выборах и референдумах, наблюдении за ходом выборов Президента России.
По словам председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, в Госдуме приняты поправки к закону «О выборах Президента РФ», которые наделяют Общественную палату России и региональные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
«Наблюдатели всегда присутствовали, но обычно они были от политических партий, либо от кандидата. Но общественный наблюдатель – это впервые в истории избирательного права. Это говорит о том, что общественность приобретает все больший и больший вес, что общественность становится важнейшим механизмом нашего социально-экономического развития. И я могу с уверенностью сказать, что самая бурно развивающаяся отрасль в России сейчас – это гражданское общество», - отметила Ирина Максимова.
Она добавила, что в Югре будет организовано 710 избирательных участков. Естественно, Общественная палата силами 44 человек не может закрыть их все, но она будет делегировать право быть общественным наблюдателем на том или ином избирательном участке от лица Общественной палаты представителям общественных региональных или муниципальных организации.
«У нас появились наблюдатели, которые думают не о защите интересов кандидатов, а о реализации избирательных прав граждан – первые наблюдатели в интересах самих избирателей», - акцентировал председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. По его словам, наблюдателями должны выступить люди, которых уважают, и к мнению которых прислушиваются.
«Они своими глазами увидят подсчет голосов, людей, которые приходят на избирательные участки, и то, как все организовано. А когда другие, доверяющие их мнению, спросят, что там было, они ответят - что было на самом деле. Вот основная цель общественного наблюдения и основная причина, по которой мы готовы все необходимые меры предпринимать – по обучению, по разработке методических рекомендаций, по дополнительному разъяснению всех порядков для этого наблюдения и прочее», - подчеркнул Денис Корнеев.
В заключение рабочей встречи Общественная палата Югры в лице Ирины Максимовой подписала соглашения с общественными организациями округа, представляющие различные категории граждан, об участии в общественном мониторинге соблюдения избирательных прав граждан на выборах и референдумах, наблюдении за ходом выборов Президента России.
Планируется, что на избирательные участки округа от Общественной палаты Югры будет делегировано более тысячи общественных наблюдателей. Запланировано онлайн-совещание с представителями общественных организаций муниципальных образований, на котором будет разъяснен порядок участия общественников в осуществлении наблюдения за выборами, а также большая работа по обучению общественных наблюдателей. В частности, комиссией будут подготовлены методические рекомендации и памятки.