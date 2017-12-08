Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» выяснил, какие книги рекомендуют читать подросткам в сельских библиотеках

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Вот уже 7 лет в России проходит Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – это крупнейший детский литературный проект в России, ежегодно в нем принимает участие более 2,5 миллионов детей из 85 регионов России. Каждый год организаторы конкурса предлагают детям списки интересных книг, среди которых можно выбрать что-то для конкурса. Особенно сотрудников фонда интересует ситуация с чтением современных русских авторов. Однако в ответ на свои рекомендации организаторы часто получают из небольших сел и деревень письма с упреками: «Вы нам рекомендуете книги, а где их взять? Мы живем почти в лесу, здесь нет покрытия Интернетом, книжных магазинов тоже нет».
По данным исследования журнала «Книжная индустрия», на сегодняшний день в России на 55 000 человек в среднем приходится один книжный магазин. Таким образом в населенных пунктах, в которых количество жителей не превышает 55 000 человек, книжные магазины оказываются недоступны. Аудитория интернета в России, по последним данным, составляет 71% от населения страны, поэтому 29% жителей не могут скачать книги в Интернете. Эти факторы стали предпосылкой для проведения «Недели „Живой классики“» в библиотеках.
Организаторы конкурса подумали: книжных магазинов нет – да, но библиотеки-то есть! И они предложили библиотекарям провести ревизию своих книжных фондов и отобрать те книги, которые сами читали в детстве или которые могли бы посоветовать прочитать современным подросткам. Затем на «Неделе "Живой классики"» в библиотеки пришли школьники, учителя, родители, а библиотекари сделали лекции о самых интересных книгах.
В стране нашлось 1411 преданных своему делу и отзывчивых библиотекарей, которые не только поделились информацией о книгах с подростками и учителями, но и прислали информацию о результатах своих поисков организаторам проекта.
Приведем несколько списков рекомендаций. Сотрудники библиотеки Южно-Сухокумска рекомендуют для участия в конкурсе: М. П. Сухачев «Дети Блокады», А. И. Куприн «Белый пудель», В. Железников «Чучело», «Жизнь и приключения чудака», В. Солоухин «Камешки на ладони», В. Г. Короленко «Дети подземелья», В. Ю. Драгунский «Заколдованная буква», А. В. Вампилов «Утиная охота», Ю. Сотник «Вовка Грушин и другие», В. М. Гаршин «Рассказы». В список рекомендаций от сотрудников библиотеки города Гаврилов Посад Ивановской области вошли книги: В. Гюго «Козетта», К. Булычев «Заповедник сказок», Е. Велтистов «Приключения электроника», А. Куприн «Изумруд», М. Додж «Серебряные коньки», Р. Стивенсон «Серебряная стрела».
В топ текстов, найденных сельскими библиотеками в фондах, вошли: «Два капитана» В. Каверина, «Чучело» В. Железникова, «Манюня» Н. Абгарян, «Голодные игры» С. Коллинз, «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Класс коррекции» Е. Мурашовой, «Олух царя небесного» В. Полякова, «Волки на парашютах. Взрослые молчат» А. Петровой, «Над пропастью во ржи» Д. Д. Сэлинджера и «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери.
Организаторы «Живой классики» уверены, что подобные акции сплачивают книжное сообщество, помогают обратить внимание на культуру чтения в небольших городах.
Для справки:
Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в седьмой раз. По его условиям, принять участие могут ученики 5-11 классов. Нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и успешно преодолеть отборы в школьном, районном и региональном турах. Лучшие из 2,5 миллионов участников собираются на всероссийском финале в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают на суперфинале на Красной площади в Москве. В этом году конкурс «Живая классика» впервые получил Президентский грант. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Прием заявок проходит до 25 января на сайте проекта: https://youngreaders.ru