Новогодние каникулы в музее «Торум Маа»

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Гости и жители Новогодней столицы России в период новогодних и рождественских каникул смогут погрузиться в мир культуры обских угров – аборигенного населения Югры – в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь: обские угры», культурно-спортивные программы «Этно-старт», «Таксар Махум Лёнгх – Крепких людей дорога» познакомят с бытом, культурой, мироощущением народов ханты и манси. Экспозиция Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова расскажет о жизни и творческом наследии первого мансийского писателя. Генеалогическое древо знаковых родов Югры представлено в выставочном проекте «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб» из цикла «История Семьи в истории страны – след прожитой жизни».
О положительном и взаимовыгодном опыте взаимоотношений русского старожильческого населения и коренных жителей Югры, о бытовании особой выносливой породы лошадей – Приобской - повествуют экспозиции в столетнем Сухоруковском амбаре.