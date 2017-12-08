Новогодние каникулы в музее «Торум Маа»

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Новогодние каникулы в музее «Торум Маа»

Гости и жители Новогодней столицы России в период новогодних и рождественских каникул смогут погрузиться в мир культуры обских угров – аборигенного населения Югры – в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». 

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь: обские угры», культурно-спортивные программы «Этно-старт», «Таксар Махум Лёнгх – Крепких людей дорога» познакомят с бытом, культурой, мироощущением народов ханты и манси. Экспозиция  Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова расскажет о жизни и творческом наследии первого мансийского писателя. Генеалогическое древо  знаковых родов Югры представлено в выставочном проекте «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб» из цикла «История Семьи в истории страны – след прожитой жизни».

О положительном и взаимовыгодном опыте взаимоотношений русского старожильческого населения и коренных жителей Югры, о бытовании особой выносливой породы  лошадей – Приобской - повествуют экспозиции в столетнем Сухоруковском амбаре.    

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

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