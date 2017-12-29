Дорогие друзья, коллеги, читатели!

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Дорогие друзья, коллеги, читатели!

Примите искренние поздравления с наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть праздничный настрой поможет с радостью и вдохновением шагнуть в год грядущий, чтобы прожить его достойно, счастливо!

Пусть светлый праздник Рождества принесёт Вам душевную гармонию, любовь и счастье!

Желаем Вам крепкого здоровья, достатка и благополучия, воплощения намеченных планов и выдающихся успехов, отличного настроения, верных друзей и крепкой дружбы!

Пусть осуществятся ваши надежды и заветные мечты!

С Новым 2018 годом!

С наилучшими пожеланиями коллектив

«Объединенной редакции национальных газет

«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

 

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры