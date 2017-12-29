Дорогие друзья, коллеги, читатели!

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Примите искренние поздравления с наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть праздничный настрой поможет с радостью и вдохновением шагнуть в год грядущий, чтобы прожить его достойно, счастливо!
Пусть светлый праздник Рождества принесёт Вам душевную гармонию, любовь и счастье!
Желаем Вам крепкого здоровья, достатка и благополучия, воплощения намеченных планов и выдающихся успехов, отличного настроения, верных друзей и крепкой дружбы!
Пусть осуществятся ваши надежды и заветные мечты!
С Новым 2018 годом!
С наилучшими пожеланиями коллектив
«Объединенной редакции национальных газет
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»