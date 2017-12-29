Коллектив из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удостоен ведомственной награды Министерства культуры Российской Федерации «Заслуженный коллектив народного творчества»

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На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04 декабря 2017 года № 2019 целому ряду народных коллективов и любительских творческих объединений присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». В этом году высокую ведомственную награду получили коллективы из 29 субъектов Российской Федерации. В числе награждённых – народный самодеятельный цирковой коллектив «Юность» муниципального автономного учреждения «Культура г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра».
В соответствии с положением о награде звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается в целях стимулирования, развития и поддержки коллективов народного художественного творчества, сохранения культур и укрепления духовного единства народов России. В субъекте Российской федерации ежегодно может быт награждён только один коллектив. Звание присуждается сроком на 5 лет, после чего предполагается его подтверждение.
Народный самодеятельный цирковой коллектив «Юность» существует более 30 лет и давно стал визитной карточкой и гордостью Урая.
В репертуаре коллектива многие жанры циркового искусства: — акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, хула-хупы, оригинальный жанр.
В истории заслуженного циркового коллектива немало побед. Благодаря совместной работе руководителей, воспитанников, родителей и просто неравнодушных людей, коллектив регулярно становится обладателем Гран-При и Лауреатом Международных конкурсов и фестивалей.
Участников «Юности» всегда отличали и отличают трудолюбие, талант, умноженные на ежедневную работу, отточенная техника сложных номеров, где каждый номер — это маленький спектакль, а концерты коллектива превращаются в праздник циркового искусства, способный увлечь зрителя и представить волшебный мир циркового искусства во всех его красках.
Поздравляем коллектив «Юность» с заслуженной победой и желаем новых побед на цирковом поприще!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»