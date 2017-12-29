Александр Новьюхов: «Данная инициатива определяет соотношение понятий территорий традиционного природопользования»

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Александр Новьюхов: «Данная инициатива определяет соотношение понятий территорий традиционного природопользования»

В Госдуме готовятся принять в первом чтении законопроект об унификации терминологии, связанной с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Соответствующая информация была озвучена руководителем Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым.

Тема унификации терминологии отнюдь не новая, находится в парламенте более 10 лет, однако в качестве законопроекта внесена на рассмотрение только в 2017 году.

Как рассказал депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов, данная инициатива меняет 14 законодательных актов и, главное, определяет соотношение понятий территорий традиционного природопользования и мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности в отношении малочисленных народов.

«Унификация терминологии, связанной с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока, позволит избежать путаницы и адаптировать законодательство, обеспечивающее права коренных малочисленных народов к реалиям современной жизни», – отметил окружной парламентарий.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника депутата Думы  Югры

Александра Новьюхова

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