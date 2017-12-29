Губернатор Югры Наталья Комарова поставила задачу – организовать предоставление государственных услуг по линии Управления Росгвардии в МФЦ

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в расширенном совещании Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу. Его участниками также стали главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Дмитрий Кузьменко, председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Собравшиеся подвели итоги служебно-боевой деятельности в минувшем году, обозначили задачи на 2018 год.
«Благодаря слаженной, эффективной работе войск национальной гвардии, ее структурных подразделений в 2017 году была обеспечена стабильность в сфере общественного правопорядка в Югре», - подчеркнула губернатор округа Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что сотрудниками Росгвардии совместно с подразделениями правоохранительного блока за прошедший год удалось раскрыть свыше 680 преступлений, выявить более 26 тысяч административных правонарушений, в том числе на охраняемых объектах.
Подразделения лицензионно-разрешительной работы обеспечили качественное оказание государственных услуг гражданам, юридическим лицам, тем самым выполнив целевые показатели, установленные майскими Указами Президента, планом Правительства РФ на 2017 год.
Было отмечено, что между правительством Югры и Управлением Росгвардии налажено системное взаимодействие. Кроме ранее оказанной поддержки оформляется передача в безвозмездное пользование Управлению 289 единиц мебели, оргтехники, 39 гаражных боксов.
«Все эти меры взаимодействия направлены на создание необходимой инфраструктуры для эффективного выполнения Росгвардией задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - сказала Наталья Комарова.
Начальник управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Евгений Федоткин отметил, что работая в рамках реформирования системы создания подразделений Росгвардии, управление справилось с поставленными задачами в полном объеме.
Так, силами Росгвардии по Югре в 2017 году была обеспечена надежная охрана различных объектов. Сегодня показатель надежности охраны объектов, квартир и других мест хранения имущества жителей округа равен 100 %. В минувшем году ежесуточно на патрулирование заступали 64 экипажа групп задержания в составе 128 человек. Подразделения лицензионно-разрешительной работы рассмотрели более 50 тысяч заявлений по вопросам оказания государственных услуг, обеспечили эффективный контроль за владельцами гражданского оружия и местами хранения оружия юридических лиц. Благодаря профилактической работе удалось добиться снижения нарушений установленных правил оборота оружия на 21%. Спецподразделения Росгвардии округа в рамках выполнения служебно-боевых задач провели свыше 400 специальных операций, в результате которых были задержаны преступники, изъято оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства, контрафактная алкогольная продукция.
Говоря о задачах на 2018 год, Наталья Комарова обратила внимание, что в условиях возрастания террористических угроз повышается роль войск Росгвардии в обеспечении контроля за антитеррористической защищённостью, в том числе объектов топливно-энергетического комплекса. «Для Югры в силу специфики региона, специфики экономической деятельности – это сверхактуальная задача», - отметила Наталья Комарова.
Губернатор также подчеркнула, что в период выборов Президента Российской Федерации войскам предстоит обеспечить в Югре безопасность 710 избирательных участков. В 2018 году в регионе на муниципальном уровне пройдут выборы 46 глав, более 700 депутатов. «В Росгвардии накоплен значительный, весомый опыт для обеспечения безопасности мероприятий подобного уровня», - сказала она.
Глава региона обозначила еще одну задачу на текущий год – организовать предоставление государственных услуг по линии Управления в многофункциональных центрах.
«Мы готовы предоставить помещение, специалистов и разработать модель взаимодействия для использования Росгвардией возможностей МФЦ. Для этого потребуется реализовать комплекс мер, среди которых – подключение рабочих мест к защищенным сетям и модулям МВД России и Росгвардии»,- отметила Наталья Комарова.
Другим важным направлением работы губернатор назвала один из современных трендов – интегрированные системы безопасности, которые зарекомендовали себя в производственных, офисных, жилых зданиях как эффективные. «Вневедомственная охрана, федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Росгвардии имеют необходимые лицензии, разрешения для проектирования, монтажа, обслуживания таких систем», - высказала мнение Наталья Комарова.
В завершение глава региона выразила уверенность в профессионализме и высоком уровне компетенции сотрудников службы, поблагодарила их за проделанную работу, а также предложила управлению наращивать свое участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, готовя тем самым новую смену.
«Выполнить с наибольшим эффектом поставленные задачи возможно во взаимодействии с гражданами, региональными и муниципальными органами власти. По сути речь идет о том, что вы умеете делать профессионально – работать командно. Прошу считать правительство автономного округа, губернатора, руководителей муниципалитетов членами этой команды. Вы можете рассчитывать на наше участие», - сказала в заключении губернатор Югры.
«Спасибо за работу и взаимодействие. У вас есть прекрасная инициатива – «Юный росгвардеец». Но я считаю, что не нужно замыкаться только на этом проекте. Росгвардии необходимо работать со всей молодежью, привлекать кадетские классы. Подрастающему поколению есть чему у вас поучиться», - обратился к личному составу Росгвардии главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко. Он также нацелил коллектив Росгвардии на слаженную, эффективную работу на самом главном событии года – выборах Президента Российской Федерации.