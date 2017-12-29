Правительство Югры выделило средства для обеспечения своевременного финансирования наказов избирателей

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Правительство Югры выделило средства для обеспечения своевременного финансирования наказов избирателей

Правительством Югры принято решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда исполнительным органам государственной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований. Заседание состоялось сегодня под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.

«Средства предназначены для обеспечения своевременного финансирования наказов избирателей депутатам окружной Думы на первый квартал 2018 года», - отметила Наталья Комарова.

По словам директора департамента финансов – заместителя губернатора Югры Веры Дюдиной, всего на эти цели выделяется 70,4 миллионов рублей.

Деньги будут направлены департаментам культуры, физической культуры и спорта, образования и молодежной политики, здравоохранения, недропользования и природных ресурсов, а также 22 муниципальным образованиям Югры.

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