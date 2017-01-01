В Югре сформируют пул гражданских наблюдателей

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Организацию общественного наблюдения за ходом президентских выборов на территории Югры обсудили общественники. На совещании члены и координаторы Общественной палаты совместно с представителями общественных советов муниципальных образований обсуждали пути формирования списка потенциальных независимых наблюдателей. Напомним, что в конце прошлого года Общественная палата Югры заключила соглашение с общественными организациями округа об участии в общественном мониторинге соблюдения избирательных прав граждан, а также в наблюдении за ходом выборов Президента РФ на территории региона.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова отметила, что очень важно добровольное волеизъявление участия в выборах в качестве наблюдателя. При этом особый акцент будет сделан на максимальное привлечение молодежи.
«Нам необходимо подготовить более 1400 общественных наблюдателей, которые представляют зарегистрированные на территории автономного округа общественные организации. Перед нами стоит ответственная задача. Ее выполнение нам по силам, потому что Югра – это территория активных граждан. Сформировать пул общественных наблюдателей необходимо до 15 февраля этого года. После этого начинается процесс обучения и подготовки. Избирательная комиссия автономного округа разрабатывает методические рекомендации для наблюдения за выборами. Они будут сформированы к 25 января», - сказала Ирина Максимова.
Отметим, что каждому наблюдателю будет выдано специальное направление, которое станет пропуском для участия в выборах на том или ином избирательном участке.
В свою очередь, председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев подчеркнул, что одним из шагов по обеспечению открытости выборного процесса стало принятие законодательства о возможности полноценного наблюдения за выборами со стороны общественности: «Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше объективных независимых наблюдателей. В основе методических рекомендаций лежат разработки для наблюдателей от политических партий. Большое значение общественного наблюдения заключается в защите интересов избирателей».