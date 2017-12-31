Инструкция по подаче заявления на получение единовременной выплаты размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры

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Департамент социального развития Югры разместил на официальном сайте памятку и инструкцию по подаче заявления на получение единовременной выплаты.
Напомним, с 1 января 2018 года начался прием заявлений граждан, родившихся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 01.01.1993 по 31.12.2017 и имеющих место жительства в автономном округе, на получение единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей, приуроченной к началу объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия детства, 25-летию Конституции страны, провозгласившей автономный округ самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации.
В беззаявительном порядке выплату в январе и феврале текущего года получат примерно 160 тыс. человек, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономного округа. Большая часть граждан (свыше 300 тысяч человек) смогут реализовать право на получение выплаты, подав заявление посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».