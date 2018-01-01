Александр Новьюхов: «В вопросах гармонизации межнациональных отношений особое место занимает опыт и культура коренных народов Севера»

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Александр Новьюхов: «В вопросах гармонизации межнациональных отношений особое место занимает опыт и культура коренных народов Севера»

Стартовал приём заявок на конкурс общественных проектов, реализуемых некоммерческими организациями, образованными по национально-культурному признаку в 2018 году. Организатором мероприятия выступает Департамент внутренней политики Югры.

 

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов отметил, что для участия в конкурсе необходимо представить культурно-просветительский и социально значимый проект, направленный на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечение гражданского единства и духовной общности народов Югры, профилактику экстремизма.

 

«В вопросах гармонизации межнациональных отношений особое место занимает опыт и культура коренных народов Севера. Обычаи и традиции коренных народов, сформировавшиеся под влиянием суровых климатических особенностей, стали связующим звеном между людьми разных социальных и национальных групп. Уверен, что проекты, предлагаемые общественными организациями коренных народов, будут оценены, а опыт в вопросах межнациональных отношений – востребован», – высказал мнение окружной парламентарий.

 

Заявки на конкурс принимаются до 12 февраля 2018 года. С положением можно познакомиться на официальном сайте Департамента внутренней политики Югры.

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Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника депутата Думы Югры

Александра Новьюхова

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