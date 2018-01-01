В 2018 году в Югре планируется благоустроить 112 дворов и общественных мест

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В департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры состоялось очередное совещание, посвященное вопросам благоустройства региона, с участием руководителей муниципальных образований. Было отмечено, что в минувшем году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории округа благоустроено 98 объектов – 61 общественная и 37 дворовых территорий, что составляет 100%. На эти нужды было потрачено 105,5 млн рублей из федерального бюджета и порядка 450 млн рублей из окружного. В 2018 году количество мероприятий возрастёт: планируется благоустроить 112 объектов, из них 35 дворов и 77 общественных мест. В программе благоустройства участвуют все муниципальные образования Югры. Проект продлится до 2022 года.
В ходе совещания директор Депжкк и энергетики Югры Егор Ковальчук отметил, что комплексное обновление территорий остаётся одним из приоритетных направлений деятельности в сфере ЖКХ. На сегодняшний день перечень мероприятий утверждён в 17 муниципальных образованиях. В Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургутском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах программы благоустройства будут приняты до конца января.
«Перед нами стоит задача – создать максимально комфортные условия для жизни. При этом нужно понимать, что совместная работа властей и граждан способна значительно повысить эффективность работы в этом направлении», – сказал глава профильного ведомства.
Чтобы повысить уровень вовлечённости граждан в создание комфортной городской среды, на территории Югры в ближайшее время пройдёт рейтинговое голосование, которое позволит определить наиболее значимые объекты для дальнейшего благоустройства и сформировать очередность реализации программы. Проголосовать можно будет только за общественные территории.