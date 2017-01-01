В Ханты-Мансийске подвели итоги проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017/2018»

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Сегодня спикер окружного парламента Борис Хохряков встретился с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным, Председателем Думы города Константином Пенчуковым и сотрудниками администрации муниципалитета, представителями организаций и учреждений окружного центра.
В ходе заседания были подведены итоги реализации проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017/2018», проходившего под эгидой Министерства культуры Российской Федерации.
Борис Сергеевич вручил Приветственный адрес Максиму Ряшину, а также ряд благодарственных писем Председателя Думы Югры устроителям проекта за организацию и проведение масштабного события: «Подводя итоги реализации этого уникального в своём роде проекта, хочу выразить слова признательности всем, благодаря кому праздник не только состоялся, оправдал долгую подготовительную работу к нему, но и дал новый мощный стимул развитию туризма, укреплению традиций дружбы и согласия между представителями разных народов».
Напомним, что, стартовав 8 декабря со Всероссийского съезда Дедов Морозов, Ханты-Мансийск стал центром праздничных торжеств. Сразу несколько площадок ежедневно предлагали жителям и гостям города мероприятия на любой вкус: спортивные, культурные, развлекательные – всего их было более 80.
В их числе «Резиденция Ёлки» и «Чумовая улица», гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус», SPA фестиваль, фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима». В новогодние праздники город посетили 140 тысяч человек. Посмотреть на новогоднюю столицу России приехали не только гости из соседних территорий Югры, но и жители Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей и Ямала, а также туристы из Франции, Италии, Испании.
Отметим, Ханты-Мансийск стал шестым городом, который удостоился чести быть «Новогодней столицей России». До этого почётный статус имели Казань, Вологда, Владимир, Сортавала (Карелия), Тамбов. Далее эстафету передали Тульской области. Именно она станет новогодней столицей России 2018/2019.
«Это традиция в России, поскольку мероприятие проводится с 2012 года и за это время проект побывал в разных уголках нашей страны. Несомненно, у каждого города своё лицо и свой колорит. Вы достойно пронесли знамя Югры в этом не лёгком деле. Вам эту сказку в Ханты-Мансийске удалось создать своими идеями, руками и организаторскими способностями. Команды Губернатора автономного округа Натальи Владимировны Комаровой и муниципалитета под руководством Максима Павловича Ряшина очень многое сделали. Примите мои искренние слова благодарности за этот труд»,– сказал спикер окружной Думы.
В продолжение темы участники встречи обсудили новое масштабное мероприятие – 18 марта в Ханты-Мансийске пройдёт Фестиваль хлеба.
Кроме того, сотрудники организаций и учреждений югорской столицы задали Председателю региональной Думы и представителям администрации и Думы города интересующие вопросы. Так, было предложено рассмотреть вопрос о создании в регионе научного экспертного совета, который будет рассматривать законодательные инициативы от муниципальных образований автономного округа. Лучшие предложения пойдут на рассмотрение в окружной парламент и Государственную Думу РФ.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа,
Информационно-аналитическое управление Думы Югры