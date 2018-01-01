Руслан Проводников принимает участие в самом крупном международном бизнес-форуме Synergy Global Forum

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Руслан Проводников принимает участие в самом крупном международном бизнес-форуме Synergy Global Forum

Депутат Думы Югры, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Руслан Проводников в Москве принимает участие в Synergy Global Forum – 2017, который стартовал стартовал в «Олимпийском» в понедельник.

Бизнес-форум Synergy Global Forum стал самым крупным бизнес-форумом в мире, в его работе принимает участие 19,5 тысячи человек.

Спикеры форума – австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич, британский психолог Тони Бьюзен, боксёры Майк Тайсон и Руслан Проводников, американский тренер по лидерству Маршалл Голдсмит и другие.

Руслан Проводников отметил, что старался находить в себе силы, закаляться через поражения, преодолевать трудности и идти вперёд: «Нужно всегда делать правильные выводы из любых ситуаций. Вообще, отношусь к жизни по-философски. Пока кому-то нужен, я не жалею сил и отдаю всего себя. Мне повезло, что есть чем поделиться, и кому же передать опыт как не своим землякам?».

Обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун делился с участниками секретами своей жизненной философии, которая привела его к успеху. Как сказал сам режиссер в предварительном видеоролике, он приехал в Москву специально, чтобы «поговорить о своём опыте работы в кино, в финансовой и политической сфере и о том, что ещё будет интересно».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица вкладывает огромные ресурсы в развитие инфраструктуры. Каждый потраченный рубль позволяет бизнесу вложить три рубля частных инвестиций. В этом году их объём приблизится к сумме в 2 триллиона рублей, и эти деньги возвращаются городу – идут на его развитие. А также, что столичный бизнес является одним из самых конкурентоспособных в мире.

«Самый важный тренд этого года – это, конечно же, искусственный интеллект. Мы обсуждаем очень многие технологии для инвестирования, но, конечно же, главным вопросом технологии является её зрелость… Искусственный интеллект – это те технологии, которые сегодня являются нашей данностью. И на сегодняшний день важно сказать, что те компании, которые не используют искусственный интеллект, они в скором времени просто-напросто перестанут существовать на рынке», – сказал глава Сбербанка Герман Греф в  ходе выступления.

«На сегодняшний день у нас нет ни одной сферы, в которой бы не применялся искусственный интеллект. Мы объявили о 259 проектах в области искусственного интеллекта на 2018 год. И каждый из этих проектов охватывает всё, от бэк-офиса до наших продуктов и способа их предоставления нашим клиентам», – добавил Герман Греф.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Александра Пурышева,

советника заместителя Председателя Думы Югры

 – председателя Ассамблеи

Еремея Айпина

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