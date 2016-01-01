Борис Хохряков оценил опыт инклюзивного образования в Ханты-Мансийске

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Спикер окружного парламента Борис Хохряков посетил школу №4 окружного центра. Также вместе с ним образовательный объект осмотрели глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, Председатель Думы города Константин Пенчуков.
Директор школы №4 Василий Репский провёл экскурсию и проинформировал, как у них реализуется пилотный проект сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум». Это уникальный проект, аналогов которому пока нет в России.
Напомним, специалисты окружного центра в 2016 году первые в России начали внедрять и развивать инклюзивное образование. По словам учителей школы №4, их девиз: «В жизни – разные, в школе – равные». У учеников с отклонениями в развитии появилась дополнительная возможность совместить образовательный процесс с реабилитационными процедурами. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении составляются индивидуальные планы обучения, основанные на физических и психологических особенностях ребят.
Как отмечают педагоги, дети с ограниченными возможностями здоровья требуют к себе особое внимание. Одна из первостепенных задач – подготовить родителей и всех учащиеся к инклюзивному образованию. Отметим, в 2016 году в школе обучались 20 особенных учеников, в настоящий момент проходят обучение 26 таких ребят. Так, в кабинетах, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, установлено специальное оборудование. К примеру, для ребят с нарушениями зрения имеется видеоувеличитель, а также машина, сканирующая и читающая текст.
Для участия в проекте учреждение усовершенствовало материально-техническую базу, учителя повысили квалификацию по специальным программам. Результатом такой работы стала победа школы № 4 в номинации «Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию» в региональном этапе и выход в финал Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».
Борис Хохряков пообщался с коллективом школы, задал интересующие вопросы, посетил учебные классы и специальные лаборатории – консультирования родителей, а также психологического, логопедического, дефектологического сопровождения. Василий Репский рассказал, что перенять их опыт и получить совет педагогов школы стремятся коллеги из других учреждений города и автономного округа.
«Полный спектр услуг оказывается в школах города Ханты-Мансийска, и конкретно в школе №4 создан специальный центр. Мы осмотрели 4 лаборатории, которые в образовательном учреждении созданы. На основании этого будут обучаться учителя из других школ окружного центра. Я считаю, что опыт этот распространится как на все школы муниципалитета, так и потом мы его будем тиражировать по всей Югре», – подчеркнул Борис Сергеевич.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа,
Информационно-аналитическое управление Думы Югры