Наталья Комарова: У Югры впереди много важных проектов, нацеленных на улучшение состояния общественного здоровья населения

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Гайдаровский форум в Москве открыл деловой завтрак, где обсуждались инвестиции в здоровье общества. Его участником стала губернатор Югры Наталья Комарова. Здесь были подняты вопросы здравоохранения, образования, фармацевтической промышленности и многие другие.
По словам министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, в настоящее время технологии в сфере здравоохранения развиваются, и в основе лежат популяционные методы. Так, она отметила, что за последние 5 лет отчасти удалось побороть такие вредные привычки, как курение и потребление алкоголя. На 40% увеличилось число людей, активно занимающихся спортом. Таким образом, наша страна вышла на второе место в мире по показателям общественного здоровья.
«За последние пять лет удалось добиться системных подходов к развитию сферы здравоохранения. Особенно следует отметить систему управления качеством медицинской помощи. Единая планка качества не должна отличаться от региона к региону и внутри них», - подчеркнула Вероника Скворцова.
«Если оценивать состояние дел в общественном здоровье по тем показателям, которые приняты, то Югра занимает одно из ведущих мест в России. И мы достаточно много делаем для того, чтобы, не останавливаясь, развиваться. Но при этом хочу заметить, если говорить об «узких местах», а люди нередко высказывают претензии и в отношении того, как работают учреждения здравоохранения, образования и физической культуры, то мы столкнемся с такими вопросами, которые обязательно требуют разрешения», - прокомментировала Наталья Комарова.
В качестве примера глава региона привела свой разговор с представителями коренных народов Югры, проживающими на угодьях – они имеют возможность проходить диспансеризацию, но не могут получить лечение при необходимости.
«Разобрав всю цепочку, выяснили, что ресурсы есть. В данном случае представитель страховой компании будет сопровождать человека, который в результате диспансеризации получал врачебное назначение, чтобы он получил эту услугу», - пояснила губернатор. Она акцентировала внимание на том, что очень важно реагировать на такие сообщения и по каждому принимать соответствующее решение.
«Активность людей и их требовательность к тому, чтобы было обеспечено то, за что заплачено, - одно из первых и главных правил», - высказала мнение Наталья Комарова, добавив, что у Югры впереди много важных проектов, нацеленных на улучшение состояния общественного здоровья населения.