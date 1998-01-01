Комиссиям по делам несовершеннолетних – 100 лет

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В 2018 году комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняется 100 лет. Они были созданы 14 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров. Находились комиссии в ведении Наркомата просвещения и его местных органов. Им определялась роль организатора профилактической работы и координационная функция.
Первое упоминание о комиссии по делам несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе относится к 1940 году. Тогда она называлась школьной комиссией и была создана при Исполкоме Самаровского районного Совета. 12 июня 1968 года впервые в округе решением Исполнительного окружного Совета депутатов трудящихся была утверждена должность ответственного секретаря комиссии. С 22 мая 1998 года комиссии в автономном округе имеют сегодняшнее название: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
12 октября 2005 года Думой автономном округа принят закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». В соответствии с ним на территории автономного округа было создано 29 территориальных комиссий (в том числе 7 в поселениях с численностью свыше 3000 человек), в которых работало 104 специалиста. В настоящее время в территориальных комиссиях трудится 112 сотрудников.
За это время в автономном округе сформирована устойчивая эффективная модель защиты прав несовершеннолетних, оказана помощь и поддержка более 10 000 подросткам, нуждающихся в особой заботе государства.
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав состоится 26 января 2018 года в Ханты-Мансийске. В КТЦ «Югра – Классик» состоится пленарное заседание, награждение сотрудников территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований автономного округа памятными медалями, благодарственными письмами заместителя губернатора Югры, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве автономного округа.
Для информации. 14 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным В.И. Лениным, были созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Находились они в ведении Наркомата просвещения и его местных органов. Им определялась роль организатора профилактической работы и координационная функция. В течение последующих лет Положение о комиссиях неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись полномочия. Так, с 1931 года на комиссии возлагались задачи по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью, охране прав несовершеннолетних, рассмотрение дел об их правонарушениях и применение к ним мер медико-педагогического характера. Комиссии имели право помещать правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет в трудовые дома для несовершеннолетних Наркомата внутренних дел РСФСР и даже давали согласие на смертную казнь несовершеннолетних преступников.
31 мая 1935 года СНК СССР принял постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», и Комиссии по делам несовершеннолетних как органы по защите прав детей были упразднены. Ответственность за своевременное устройство детей возлагалась непосредственно на местные советские органы. В годы Великой Отечественной войны при исполкомах местных Советов были образованы специальные комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, на них же возлагалась охрана прав несовершеннолетних, их трудоустройство, предупреждение безнадзорности.
Вновь комиссии по делам несовершеннолетних возродились в 1957 году. Постановлением Совета Министров РСФСР им возвращена роль органа, как и в начале 20-х годов, координирующего всю работу по профилактике детской безнадзорности и правонарушений. Спустя 10 лет, 03.06.1967 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР утверждено «Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних». Согласно Положению, комиссии по делам несовершеннолетних являются основным координационным звеном в системе государственных органов и организаций общественности, специально занимающихся воспитательной и профилактической работой среди несовершеннолетних.