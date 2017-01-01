Борис Хохряков встретился с молодыми семьями Кондинского района

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В посёлке Луговом Кондинского района состоялся первый районный фестиваль «Молодая семья».
В течение дня на территории загородного лагеря прошли мастер-классы и творческие конкурсы, для детей были открыты кружки и игровые комнаты. Центральное мероприятие фестиваля – дискуссионный клуб. В его работе приняли участие председатель Думы муниципалитета Юрий Гришаев и глава Кондинского района Анатолий Дубовик.
«Вы – самая твёрдая югорская валюта, и она не девальвируется со временем, её ценность только растёт с каждым годом», – поприветствовал участников молодёжного фестиваля Борис Хохряков. Шести молодым семьям были вручены благодарственные письма Председателя регионального парламента.
Отметим, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из молодых субъектов РФ, средний возраст жителей округа – 34,4 года, кроме того, наш регион занимает 6 позицию по рождаемости. Ежегодно на свет появляются 27 тысяч малышей. Это сопоставимо с численностью населения Кондинского района. В ходе обсуждения были определены причины такого феномена. По мнению спикера окружной Думы, поддержка молодых семей на законодательном уровне – это целый комплекс законов, который совершенствуется с каждым годом.
В 2017 году депутаты продлили действие закона о ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до конца 2019 года.
«Кроме этого, в ходе отчёта Губернатора Югры Натальи Комаровой перед депутатами Думы автономного округа, глава региона озвучила инициативу о продлении действия Югорского семейного капитала до конца 2021 года. Я думаю, мы вернёмся к рассмотрению этого вопроса уже в будущем году. Данное решение также перекликается с мерами, которые включены в региональный план Десятилетия детства. Каждый год сумма Югорского семейного капитала индексируется и сегодня составляет уже 116 тысяч рублей.
В начале этого года мы внесли изменения в окружной закон о компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (детских садах). Теперь компенсация родителям части платы за присмотр и уход за детьми предоставляется не только при посещении детьми государственных и муниципальных организаций, но и частных, которые работают по образовательным программам дошкольного образования. Это справедливый шаг в отношении родителей, воспитывающих детей.
Кроме того, за последние годы мы построили более ста детских садов и вопрос обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях снят. Задача на следующую пятилетку – строительство 65 школ. Уже в этом году планируется завершение строительства средних образовательных учреждений в Нижневартовске, Октябрьском, Нефтеюганском районах и в селе Алтай Кондинского района», – отметил Борис Хохряков.
Отдельный блок для обсуждения – демографические инициативы Президента РФ. Среди них – выплаты семьям при рождении первенца, модернизация детских поликлиник и больниц, продление действия материнского капитала и другие.
Молодые люди обсудили, насколько возможно совмещать карьеру и семью, как привить детям любовь к малой родине и что значит для молодой ячейки общества активная жизненная позиция.
Примечательно, что одна из тем для дискуссии так и осталась невостребованной. «Я люблю Югру, но уеду жить на большую землю». Молодые люди отказались обсуждать подобный вариант.
Молодёжь разъехалась, но фестиваль продолжил свою деятельность в виртуальном пространстве. Общение активно идёт в социальных сетях и мессенджерах.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа