Избирком Югры провел обучение специалистов МФЦ

- Русский
Избирательная комиссия автономного округа провела обучающий семинар для специалистов АУ «Многофункциональный центр Югры» и его территориальных подразделений порядку приема заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождению.
Напомним, 31 января 2018 г. заявление о желании проголосовать по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации можно будет подать через пункты приема заявлений граждан и филиалы Многофункционального центра в каждом муниципальном образовании Югры.
Участие в семинаре приняли представители Избирательной комиссии автономного округа, руководители и специалисты структурных подразделений МФЦ, расположенных на территории региона.
Открывая мероприятие, руководитель информационного центра Избиркома Югры Владислав Попов рассказал о нововведениях в рамках подготовки к предстоящим выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в частности о новом порядке голосования, отменяющем открепительные удостоверения.
«Избиратель, желающий проголосовать не по месту регистрации, а на удобном для него избирательном участке, может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в любом пункте приема заявлений на территории страны. Одним из операторов по приему таких заявлений является многофункциональный центр», - рассказал Владислав Попов, добавив, что заключено соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии Югры и АУ «МФЦ Югры», которым определен порядок приема и обработки заявлений.
Также руководитель информационного центра подробно остановился на принципах работы операторов МФЦ со специальным программным обеспечением, которое будет использоваться при приеме заявлений.
Отметим, за услугой может лично обратиться любой гражданин Российской Федерации, предъявивший паспорт, если на день голосования ему исполнится 18 лет. Заявление можно подать лишь один раз, о чем избирателя будут предупреждать операторы пункта приема. Избиратель проверяет правильность внесенных данных и расписывается в нем. После заполнения документа он получит отрывной талон с указанием места голосования.
На этом обучение новому порядку голосования не заканчивается. До конца января запланированы еще семинары с председателями территориальных избирательных комиссий автономного округа и системными администраторами ТИКов, а также со специалистами пунктов приема заявлений территориальных избирательных комиссий.