Наталья Комарова: Выборы Президента задают высокий уровень ответственности

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Глава региона Наталья Комарова провела заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов Президента России в Югре.
Губернатор напомнила, что избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации стартовала 18 декабря прошлого года. «Выборы Президента задают высокий уровень ответственности для органов государственной власти, правоохранительных и других служб. Вместе с тем, сам по себе избирательный цикл – это возможность для консолидации граждан на личном участии в выборах, голосовании, определении вектора развития нашего государства», - сказала Наталья Комарова.
По словам главы региона, для Югры в Год гражданского согласия это символично. Она подчеркнула, что, опираясь на фундамент общественной стабильности, задачей общественных сил автономного округа должна стать работа по формированию у избирателей политической культуры, осмысления ими своей гражданской роли в политических процессах страны, ее проекции в реальную деятельность.
«Наши усилия должны быть направлены на культивирование этих идей», - поставила задачу губернатор.
О работе по подготовке к выборам Президента РФ членам комиссии доложил председатель окружной Избирательной комиссии Денис Корнеев. Он отметил, что все мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым календарным планом Центральной Избирательной комиссии.
«Одним из самых важных аспектов подготовки к предстоящей кампании является информирование избирателей. Мы уделяем этому вопросу огромное внимание. Одно из важных обстоятельств – это применение нового порядка голосования избирателей по местонахождению. Наша задача – проинформировать югорчан о том, что у них теперь имеется возможность голосовать на том избирательном участке, на котором они захотят», - сказал Денис Корнеев.
Он добавил, что вопросы подготовки к новому порядку включения избирателей в список по местонахождению отрабатываются с МФЦ Югры. Так, уже проведено обучение специалистов многофункциональных центров по приему и обработке таких заявлений, и утвержден график работы всех пунктов их приема – не менее 4-х часов каждый день, в том числе в выходные и праздничные дни. Прием заявлений начнется 31 января.
Также в округе уже определен перечень избирательных участков, на которых при проведении выборов Президента РФ будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код).
«В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Югры, данная технология будет применяться на 679 избирательных участках. Оставшийся 31 участок будет оборудован комплексом обработки избирательных бюллетеней, который данный порядок не предусматривает. Таким образом, новыми технологиями мы закрываем 100% избирательных участков», - обратил внимание Денис Корнеев.
Традиционно, при подготовке к проведению выборов большое внимание уделяется вопросам организации голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как и в прошлые годы, на помощь будут приходить волонтеры, которые перед этим пройдут соответствующее обучение.
Еще одно направление работы – голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Было отмечено, что в настоящее время перечень мест и число избирателей уточняется. Он будет утвержден в первой декаде февраля.
Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что выборы Президента России потребуют усиленных мер безопасности, а также слаженной работы силовых структур автономного округа.
«Важной задачей на этот период должна стать организация эффективных профилактических мероприятий по противодействию угрозам терроризма и экстремизма. Руководители территориальных избирательных комиссий должны обеспечить неукоснительное выполнение на задействованных объектах требований по безопасности», - резюмировала глава региона.