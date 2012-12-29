Информация о приёме заявок на соискание Премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова

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В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 г. № 553-п «Об учреждении премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова» (в редакции от 7 апреля 2017 года) (далее – Премия) Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 1 марта 2018 года ведет приём заявок на соискание Премии. Премия присуждается ежегодно за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и (или) международном уровне. Выдвижение на соискание премии осуществляют органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, юридические лица любых организационно-правовых форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заявки с пометкой «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова» представляются в Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на адрес электронной почты: MakarovaAV@admhmao.ru, лично или почтовым отправлением на электронном носителе (CD-диск или USB-флеш-накопитель) по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, кабинет 212, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов. Телефон: 8 (3467) 31-81-70. Информация о Премии размещена на сайте www.depos.admhmao.ru, раздел «Деятельность», подраздел «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова».