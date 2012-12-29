Председатель Думы Югры Борис Хохряков встретился с главой и председателем Думы Кондинского района

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Анатолий Дубовик и Юрий Гришаев представили собственные практические наработки по организации детского и подросткового отдыха.
Гордость Кондинского района – детский оздоровительный центр «Юбилейный». Он дважды становился лауреатом окружного конкурса «Лучший загородный оздоровительный лагерь Югры». «Юбилейный» занимает территорию в 20 гектаров, где размещается пляж, спортивная площадка для игр в минифутбол, волейбол, баскетбол, игровой городок, оборудованный качелями, горками и турниками.
Спальные корпуса и административно-бытовой комплекс – здания в капитальном исполнении. У центра есть собственная котельная, водная скважина, подведена электроэнергия. Всё это позволяет детскому центру работать в круглогодичном режиме. За год центр проводит по 15-16 смен, здесь отдыхают более тысячи мальчишек и девчонок.
При этом, как заметили руководители района, «Юбилейный» становится центром притяжения молодёжи и поклонников здорового образа жизни с соседних территорий. Этому способствует и проведение в Конде таких оригинальных и масштабных соревнований как первенство по пейнтболу, экстремальные заезды зимой и летом, фестиваль туризма.
Руководители района поделились с Борисом Хохряковым своими планами по модернизации оздоровительного центра. После реализации задуманного «Юбилейный» сможет кратно увеличить число отдыхающих и станет вполне конкурентоспособным центром спортивной подготовки.
«Кондинский район – родина знаменитого лыжника Сергея Устюгова. Здесь есть и высококвалифицированные тренеры, есть и практические наработки по воспитанию настоящих спортивных звезд. Модернизация оздоровительного центра может и не гарантирует новых олимпийских чемпионов, но зато это поможет сотням мальчишек и девчонок со всей Югры приобщиться к спорту и прекрасно отдохнуть в любое время года, благо природа Кондинского района красива и зимой и летом», – сказал спикер окружного парламента.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа