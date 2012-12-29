Председатель Думы Югры Борис Хохряков встретился с главой и председателем Думы Кондинского района

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков встретился с главой и председателем Думы Кондинского района

Анатолий Дубовик и  Юрий Гришаев представили собственные практические наработки по организации детского и подросткового отдыха.

Гордость Кондинского района – детский оздоровительный центр «Юбилейный». Он дважды становился лауреатом окружного конкурса «Лучший загородный оздоровительный лагерь Югры». «Юбилейный» занимает территорию в 20 гектаров, где размещается пляж, спортивная площадка для игр в минифутбол, волейбол, баскетбол, игровой городок, оборудованный качелями, горками и турниками. 

Спальные корпуса и административно-бытовой комплекс – здания в капитальном исполнении. У центра есть собственная котельная, водная скважина, подведена электроэнергия. Всё это позволяет детскому центру работать в круглогодичном режиме. За год центр проводит по 15-16 смен, здесь отдыхают более тысячи мальчишек и девчонок.

При этом, как заметили руководители района,  «Юбилейный» становится центром притяжения молодёжи и  поклонников здорового образа жизни с соседних территорий. Этому способствует и проведение в Конде таких оригинальных и масштабных соревнований как  первенство по пейнтболу, экстремальные заезды зимой и летом, фестиваль туризма. 

Руководители района поделились с Борисом Хохряковым своими планами по модернизации оздоровительного центра. После реализации задуманного «Юбилейный»  сможет кратно увеличить число отдыхающих и станет вполне конкурентоспособным центром спортивной подготовки.

«Кондинский район – родина знаменитого лыжника  Сергея  Устюгова. Здесь есть и высококвалифицированные тренеры, есть и практические наработки по воспитанию настоящих спортивных звезд. Модернизация оздоровительного центра может и   не гарантирует новых олимпийских чемпионов, но зато это поможет сотням мальчишек и девчонок со всей Югры приобщиться к спорту и прекрасно отдохнуть в любое время года, благо природа   Кондинского района красива и зимой и летом», – сказал спикер окружного парламента.

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