До 2025 года в Югре планируется создать более 84 тысяч ученических мест

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нягани. Глава региона провела первое кустовое совещание, посвященное созданию новых мест в общеобразовательных организациях.
Напомним, Правительством Российской Федерации внесены изменения в государственную программу «Развитие образования», отдельное внимание в ней уделено созданию современной образовательной среды для школьников, которая предусматривает исключение из образовательного процесса ветхих школ и переход на односменный режим работы.
Для работы в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ, федеральным правительством, губернатором Югры принято решение о проведении кустовых совещаний, направленных на координацию действий органов исполнительной власти региона и местного самоуправления в этом вопросе.
Следует отметить, что на последнем в 2017 году заседании правительства Югры Наталья Комарова поручила муниципалитетам подготовить решения, в соответствии с которыми будут реализовываться вышеназванные мероприятия.
Сегодня были заслушаны руководители Белоярского, Березовского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского, Кондинского районов, городов Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Югорск. Они доложили о готовности к запуску проектов по строительству объектов образования, проблемах.
Так, например, в Белоярском, Советском районах, городах Ханты-Мансийск, Югорск – проекты к реализации готовы. В школах Белоярского района с 2009 года в обучение ведется в одну смену. При этом положительная демографическая ситуация в районе за последние годы указывает на то, что к 2020 году прогнозируется острая нехватка порядка 300 учебных мест и как следствие возврат к обучению в две смены. В рамках государственной программы «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году запланирован к вводу в эксплуатацию один общеобразовательный объект мощностью на 300 мест - «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский». С вводом в эксплуатацию новой школы к 2021 году 100% обучающихся будут обеспечены необходимым количеством мест для продолжения обучения в односменном режиме, также это позволит сохранить работу школ Белоярского района в односменном режиме до 2025 года включительно.
Для обеспечения достижения целевых показателей в Нягани необходимо создать 3125 мест, в том числе за счет строительства 3 новых объектов за период с 2018 по 2025 годы. Земельные участки под строительство школ определены. В настоящее время ведутся работы по формированию и постановке земельных участков на кадастровый учет. Разрабатывается конкурсная документация на заключение концессионного соглашения.
Губернатор Югры Наталья Комарова отметила: «В соответствии с региональной госпрограммой «Развитие образования» в период до 2025 года в автономном округе дополнительно планируется создать 84 430 ученических мест. Объемы вложений финансовых ресурсов на эти цели составляют более 62 млрд рублей».
В ходе совещания подробно рассматривалась возможность использования механизмов концессионного соглашения, государственно (муниципально) – частного партнерства. Для этого были приглашены потенциальные инвесторы, рассмотрен положительный опыт Мегиона и Сургутского района, которые уже работают в данном направлении.
«Наша задача – скоординироваться. По итогам этого совещания в каждом муниципалитете должен появиться свой четкий план, утвержденный главой муниципального образования», - прокомментировал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
Следующие кустовые совещания по созданию новых мест в общеобразовательных организациях пройдут в Сургуте и Нижневартовске.