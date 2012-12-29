В Югре формируют новую систему обращения с отходами

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Нягань провела совещание по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В обсуждении принимали участие главы 10 муниципальных образований, руководители профильных ведомств.
Отметим, что работа по запуску новой системы ведется в Югре в соответствии с требованиями Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления».
«Правительством автономного округа сформирована необходимая нормативная основа для перехода на новую систему обращения с отходами. Напомню, что в июле по итогам совещания по ликвидации несанкционированных свалок, было принято решение о передаче отдельных полномочий по обращению с отходами на муниципальный уровень», - подчеркнула Наталья Комарова, открывая совещание.
Она добавила, что органы местного самоуправления получили полномочия, начиная от создания и содержания мест накопления твердых коммунальных отходов, заканчивая контролем за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО. Кроме того, муниципалитеты вправе устанавливать нормативы накопления отходов.
«Первоочередные шаги, которые должны быть сделаны муниципалитетами в реализации этого проекта, - установление порядка накопления ТКО, утверждение соответствующих нормативов, принятие местных актов для контроля за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора», - поставила задачу глава региона.
Отметим, что полный переход на новую систему обращения с отходами будет осуществлен в Югре до 1 января 2019 года, выбор региональных операторов должен произойти до 1 мая 2018 года. Главное звено в этой системе - территориальная схема по обращению с ТКО, в которой появится информация о местах накопления отходов, их сбора, переработки и утилизации, транспортная доступность.
Ознакомиться с её содержанием можно будет на сайте департамента промышленности Югры. Динамику освоения новой программы можно будет отслеживать в режиме реального времени: муниципалитеты будут заносить в систему актуальные данные. Напомним, что такой формат работы был предложен главой региона.
В ходе совещания руководители муниципальных образований доложили о выполнении плановых показателей, текущем состоянии полигонов, ходе выполнения плана «генеральной уборки».
Участники совещания пришли к мнению о необходимости создания на региональном уровне модели по осуществлению контроля за исполнением деятельности региональных операторов. Ее разработкой займётся департамент промышленности Югры.
В контексте формирования новой культуры обращения с отходами губернатор округа Наталья Комарова дала поручение: «Отдельно следует подумать над подходом к работе в труднодоступных территориях. Это должно быть своё, нестандартное решение. Предстоит поработать над этим вопросом, он актуален, к примеру, для Берёзовского района".