Избирком Югры утвердил распределение марок для бюллетеней на выборах Президента России

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Избирком Югры утвердил распределение марок для бюллетеней на выборах Президента России

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа в ходе очередного заседания утвердила распределение специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации в марте текущего года.

«Мы распределяем специальные знаки среди территориальных избирательных комиссий в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии «О количестве, сроках изготовления и доставки специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней»», - отметил в ходе заседания секретарь Избиркома Югры Салис Эбекуев.

Важно отметить, что каждый бюллетень должен быть снабжен специальной защитной маркой. Их количество ЦИК России ранее утвердил: оно точно соответствует количеству бюллетеней. Марки наклеиваются на каждый бюллетень и защищают его от подделки.

Такие специальные знаки будут распределены между 22 территориальными избирательными комиссиями Югры. Всего будет распределено 1 132 393 марок.

«При отсутствии специального знака бюллетень будет считаться недействительным», - подчеркнул Салис Эбекуев.

В срок до 1 февраля все марки будут доставлены в автономный округ, после чего Избирком Югры направит их в территориальные избирательные комиссии автономного округа.

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