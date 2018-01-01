ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение произведений поэтов на хантыйском, мансийском и ненецком языках «Увас мувем» - «Север мой».

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г. Ханты-Мансийск 22 января - 16 февраля 2018 г.
- 1. Общие положения.
С 22 января по 16 февраля 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение произведений поэтов на хантыйском, мансийском и ненецком языках «Увас мувем» - «Север мой», посвященный Международному дню родного языка.
Видеоконкурс организован с целью нравственного и патриотического воспитания детей, с целью популяризации хантыйского, мансийского и ненецкого языков через художественное слово и для привлечения подрастающего поколения югорчан, для развития навыков выразительного чтения художественных произведений.
- 2. Организаторы конкурса:
- БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»;
- ООО «Ханты-Пресс»;
- ООО «СосьваЭтноТур».
3. Цели и задачи конкурса:
- нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- популяризация хантыйского, мансийского и ненецкого языков;
- приобщение подрастающего поколения к чтению произведений на родных языках;
- выявление талантливых детей, подростков и молодёжи автономного округа;
- создание условий для обучения выразительному чтению произведений на хантыйском, мансийском и ненецком языках, для дальнейшего творческого роста и духовного развития детей;
- стимулирование творческой деятельности юных чтецов к выразительному чтению творческих произведений;
- привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения, развития родных языков коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Участники и творческие условия конкурса.
В видеоконкурсе «Увас мувем» - «Север мой» могут принимать участие дети, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На конкурс предоставляются видеоматериалы в 3-х номинациях:
1. Лучшее выразительное чтение стихотворения на хантыйском языке.
2. Лучшее выразительное чтение стихотворения на мансийском языке.
3. Лучшее выразительное чтение стихотворения на ненецком языке.
Тематика конкурсных работ: произведения поэтов на хантыйском, мансийском и ненецком языках о родном крае, о людях Югры.
Конкурс предусматривает:
- видеоматериал с выразительным чтением произведений на родных языках;
Представленные на конкурс работы возврату не подлежат. Лучшие работы будут показаны во время церемонии награждения, а также выставлены в соцсетях.
Заявки и работы необходимо предоставить до 16 февраля 2018 года по форме, включающей ФИО автора или авторов творческого коллектива (при условии работы нескольких авторов), возраст, школа, адрес проживания; ФИО руководителя, должность, тел., факс, e-mail. Обращаться по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 501; или по электронной почте e-mail: khantygaseta@mail.ru; galka.condina@yandex.ru (форма прилагается), телефон: 33-24-02, 33-23-09.
5. Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа.
Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Критерии оценок конкурсных работ:
- выразительность, точность чтения;
- подача материала;
- соответствие тематике.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку чтения стихотворений участниками конкурса на соответствие установленным требованиям (критериям). В каждой номинации определяется 3 победителя.
Победители конкурса получают дипломы за 1, 2 и 3 место и ценные призы. Остальные получают диплом участника окружного конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой право вручить специальные призы.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарём.
Награды не присуждаются одному и тому же лицу дважды.
Члены жюри могут присудить дополнительные награды участникам Конкурса от лица соответствующей Организации.
Информация о конкурсе и его победителях размещается на официальном сайте Бюджетного учреждения «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» www.khanty-yasang.ru и в соцсетях.
Итоги конкурса подводятся 21 февраля 2018 года.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 21 февраля 2018 года. Участники, которые не смогут присутствовать на церемонии, будут награждены заочно.
6. Награждение победителей конкурса:
Дипломанты 1, 2, 3 степени в каждой номинации.
Лауреаты.
Специальные призы.
По итогам конкурса планируется издание одноимённого видеосборника.
7. Финансовые условия конкурса:
- оплата призов, награждение производится за счёт сметы конкурса.
Телефоны для справок: 8 (3467) 33-36-82 – Решетникова Раиса Германовна;
8 (3467) 33-24-02 – Вах Надежда Ильинична;
8 (3467) 33-24-02 – Рагимова Надежда Владимировна;
8 (3467) 33-22-72 – Кондина Галина Рудольфовна;
8 (3467) 33-23-09 – Узель Валентина Васильевна.
Заявка
на окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение произведений поэтов на хантыйском, мансийском и ненецком языках
«Увас мувем» - «Север мой».
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