Почти 7 тысяч югорчан уже переселены из аварийного жилья

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В ходе заседания правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора Натали Комаровой, была озвучена информация о ходе исполнения поручения Президента РФ, связанного с вопросами переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
По словам главы региона, в период с 2012 до конца 2016 годов в соответствии с адресными программами переселено почти 7000 человек из 273-х аварийных домов.
«Таким образом, в автономном округе аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, по состоянию на 1 января 2018 года нет», - подчеркнула Наталья Комарова.
Исполняющая обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Елена Шухорова сообщила, что краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014-2016 годы завершен в полном объеме.
«По краткосрочному плану на 2017-2019 годы, по этапу 2017 года, из 511 многоквартирных домов завершены работы в 489, что составляет 96% от плана. Ко всем подрядным организациям, нарушившим сроки проведения работ, применяются штрафные санкции в соответствии с условиями договора», - доложила Елена Шухорова.
От имени общественности по данному вопросу высказался член Общественного совета при департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, генеральный директор АО «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания» Олег Чумак.
«Что касается переселения, то нам видно, как в каждом городе переселяется аварийное жилье, как освобождается старый жилой фонд, в котором люди долго мучились. Это серьезная работа, которая выполняется правительством Югры с участием федерального бюджета. Мы видим положительные изменения и в отношении капитального ремонта - по сравнению с 2014-2015 годами, когда Фонд капремонта только приступил к ремонту многоквартирных домов. Вопросов было очень много. Сейчас, по информации, которая есть в Общественном совете, люди голосуют рублем, то есть сбор средств на капитальный ремонт изменился существенно - это позиция граждан. Мы видим, что их замечаний по выполненным работам все меньше, и это позитивно», - отметил Олег Чумак.