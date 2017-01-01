Жители Приобья представили губернатору Югры свои гражданские инициативы

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В Югре продолжаются муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия.
Одним из первых эстафету гражданского согласия принял Октябрьский район. Сегодня в Приобье в нем приняли участие представители общественных объединений, волонтеры, гражданские активисты, участники площадки «ГубернаторОнлайн».
«В своей работе вы уделяете особое внимание патриотизму, сохранению традиций, религиозных ценностей, принимаете активное участие в региональных и всероссийских конкурсах на получение грантов. В 2017 году три проекта общественников района стали победителями президентских грантов на общую сумму почти 3 миллиона рублей. В их числе - проект Октябрьской общественной организации ветеранов войны и труда «От малой родины к Великой Победе». Венцом проекта станет мультимедийный музейный комплекс «Путь Героя на земле Героев». Предлагаю использовать этот уникальный ресурс в просветительской работе музеев югорских школ», - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
Напомним, что форумы пройдут в 22 муниципальных образованиях автономного округа. В ближайшее время муниципальные этапы состоятся в Сургуте, Нижневартовске, Березовском и Кондинском районах. Все форумы проходят в два этапа. в рамках первого – общественники обсуждают свои уникальные инициативы на тематических площадках. На втором этапе проходит пленарная сессия – «прямой разговор с Губернатором». Сегодня в живом диалоге с главой региона югорчане предложили три проекта.
«Предложения, поддержанные вами, войдут в интерактивную карту гражданских инициатив автономного округа. Примечательно, что она отразит уникальный портрет общественных объединений Югры», - отметила Наталья Комарова.
Отметим, что итоговым мероприятием станет окружной Гражданский форум общественного согласия. Масштабное событие состоится в марте 2018 года.