Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Октябрьского района Анна Куташова обсудили перспективы развития муниципалитета

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Октябрьского района Анной Куташовой. Руководители обсудили вопросы заготовки и переработки рыбы, благоустройства поселений района, обеспечения граждан жильём, ЖКХ.
По мнению губернатора, в сфере рыбной промышленности есть над чем работать: с точки зрения нормативного регулирования, создания системы администрирования деятельности этого вида промышленности и предпринимательских сообществ, которые определили для себя такой вид экономической деятельности.
По словам Анны Куташовой, в течение последних двух лет с учётом господдержки в Октябрьском районе увеличилось количество субъектов малого предпринимательства, которые занимаются рыбодобычей. Сейчас их 11. Потребность населения в сырой рыбе закрыта. При этом лишь 5% предприятий занимаются переработкой рыбы.
"С учётом мнения бизнес-сообщества принято решение разработать проект строительства цеха глубокой переработки рыбы на 480 тонн в год в посёлке Октябрьский на базе муниципального имущества. Проект прошёл все экспертизы. Его ориентировочная стоимость - 67 миллионов рублей. Предполагается создание 20 рабочих мест. Планируется вяление, соление, копчение, кулинария", - рассказала Анна Куташова.
Работа над проектом ведётся совместно с окружным департаментом промышленности, фондом развития Югры. Он размещён на инвестиционной площадке муниципалитета.
"Проект в высокой степени готовности. Считаю, он может заинтересовать инвестора. Мы ведём работу по размещению его на инвестплощадке региона", - добавила глава Октябрьского района.
"Я дам поручение коллегам, чтобы они подключились. Здесь важно, чтобы было централизованное представление о развитии рыбной промышленности: нужно также понимать логистическую схему, контакты с потребителями. Специалисты из регионального правительства должны будут вместе с вами просчитать, исходя из наличия мощностей на территории округа по переработке рыбы, каким образом логистически целесообразно выстроить маркетинговую политику будущего предприятия", - сказала Наталья Комарова.
Было отмечено, что наличие такого предприятия позволит повысить прибыль рыбозаготовителей.
Следующая тема - благоустройство общественных территорий. Перечень объектов определялся путем общественного обсуждения. На реализацию приоритетного проекта в 2017 году было выделено 10,6 млн рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В частности, осуществлялось благоустройство в 2 городских и 2 сельских поселениях района: Андра и Приобье, Унъюган, Шеркалы. Также за счет привлеченных средств недропользователей в других населенных пунктах района оборудованы многофункциональные детские площадки (г.п.Октябрьское, г.п. Талинка).
Выполнены работы по благоустройству автомобильных парковок, устройству тротуаров, приобретению и установке малых архитектурных форм, приобретению и установке спортивного оборудования, проведены работы по освещению улиц.
Приемка всех объектов осуществлялась комиссией с участием представителей общественности, регионального штаба общественного общенародного движения «Народный фронт «За Россию» в Югре, представителей общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В бюджете района на 2018- 2020 годы и на плановый период до 2025 года запланированы финансовые средства на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования, что позволит определить и реализовать социально значимые проекты на территориях городских и сельских поселений.
Говоря о решении жилищных проблем жителей Октябрьского района, губернатор Югры Наталья Комарова отметила: "Ожидали, что район освободится от балочной проблемы, перейдёт в число тех муниципалитетов, где нет балков. Но в отношении 16-ти таких строений остались задачи, которые надо разрешить".
"Мы поставили себе задачу - в первом квартале этого года снести эти балки, они не участвуют в программе. Их жители имеют в собственности жильё", - доложила Анна Куташова.
Губернатор Югры поручила провести при этом масштабную разъяснительную работу.
Глава района добавила, что за последние 5 лет в муниципалитете не снижаются темпы строительства индивидуального жилья. Построено 376 домов общей площадью порядка 44 тысячи кв. м.
В ходе встречи отдельное внимание было уделено результатам передачи в концессию объектов ЖКХ. Напомним, Октябрьский район один из первых в Югре применяет этот вид деятельности.
По словам Анны Куташовой, в сп. Перегребное, благодаря госпрограмме по реформированию сферы ЖКХ, сформирована инфраструктура по водотеплоснабжению. Заключено 2 концессионных соглашения. Работа по заключению ещё одного ведётся в Приобье, договорённость уже достигнута. Концессионер обязуется реконструировать 2 котельные, ВОС, КОС, построить котельную и др. Планируемый срок реализации мероприятий – 2018 – 2019 годы. Планируемый срок действия концессионного соглашения – 25 лет.