Общественники приняли спортивный комплекс в Приобье

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Общественники приняли спортивный комплекс в Приобье

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Октябрьском районе. Вместе с общественниками она приняла участие в приемке спортивного комплекса с бассейном в Приобье. Отметим, что его строительство велось в рамках Адресной инвестиционной программы Югры. В составе спортивного комплекса универсальный игровой зал, бассейны для взрослых и для обучения детей плаванию. Максимальная пропускная способность детской ванны 20 человек в смену. Комплекс является уникальным спортивным объектом для Нягани и Октябрьского района с точки зрения функциональных возможностей. Он адаптирован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных граждан. В ходе общественной приемки представители общественности вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и главой Октябрьского района Анной Куташовой осмотрели основные блоки комплекса. Отвечая на вопросы главы региона о впечатлениях от объекта, качества выполненных работ, общественники отметили, что возможности комплекса позволяют проводить соревнования регионального уровня. «Мы воодушевлены, что у нас впервые появился такой многофункциональный комплекс. Жители очень рады. Большое спасибо всем, кто вложил в его строительство свою душу», - сказала председатель общества инвалидов п. Приобъе Любовь Мотовичева. В ходе обсуждения общественники рассказали Наталье Комаровой о том, что сейчас идёт народное голосование по определению названия комплекса. Глава региона поддержала эту инициативу.

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