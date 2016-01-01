В Нягани обсудили перспективы развития Югорского лесопромышленного холдинга

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Второй рабочий день губернатора Югры Натальи Комаровой в Нягани начался с визита в подразделение АО «Югорский промышленный холдинг «ЛВЛ-Югра». В прошлом году оно резко увеличило производительность труда, изготовив 20000 кубометров продукции. Это намного больше, нежели в 2016-м. План на 2018 год – 35 тысяч кубов. Экскурсию по производству провел директор подразделения «ЛВЛ-Югра» в Нягани Владимир Добрынин.
Предприятие выпускает клеешпонированные брусы. Этот материал применятся чаще всего в домостроении. Из него возведен ряд домов в Ханты-Мансийске и Нягани. Но, в основном, завод работает на экспорт. Особенно востребованы эти брусы в Бельгии. В цехе ЛВЛ, с учетом технологического персонала, работают около 90 человек. Среди них немало молодежи, имеющей среднее профессиональное образование. Экскурсия с губернатором застала их в процессе лущения.
После ознакомления с производством состоялось рабочее совещание, посвящённое развитию «Югорского лесопромышленного холдинга». Основные вопросы повестки - модернизация производства, повышение производительности труда, меры поддержки сферы промышленности, цифровизация производства и логистика.
Подразделение АО «Югорского лесопромышленного холдинга» одним из первых в нашей стране и странах ближнего зарубежья занялось производством ЛВЛ-бруса. В настоящее время основная часть продукции, а именно 95% покупателей товара страны Европы, а также Китай, Сирия, Австралия. Свою заинтересованность проявила и Корейская сторона. На заводе сегодня трудятся 170 человек. В планах увеличить это количество до 220 работников.
"Сейчас идут переговоры с корейской стороной. Там сейчас ведётся крупная застройка, в связи с чем их заинтересовал наш товар. Мы, в свою очередь, заинтересованы таким партнёром", - рассказал генеральный директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг» Юрий Краев.
Продукцию няганского завода покупают и в нашей стране, основные закупки делает Киров, Москва, Воронеж и Санкт-Петербург.
"Округ входит в пятёрку регионов РФ по обеспечению лесосырьевыми ресурсами, уровень запасов высокий. 92% территории - лесные массивы. Программа продвижения лесопромышленного комплекса Югры включает в себя меры по повышению инвестиционной привлекательности, продвижения продукции глубокой переработки на внутреннем и внешнем рынках", - сказала Наталья Комарова.
Она также выразила мнение о том, что для роста лесопромышленной сферы необходимо притягивать инвестиции. Их привлечением активно занимаются на федеральном уровне.
"Производство ЛВЛ-бруса перспективное направление, спрос на товар растёт, - добавила Наталья Комарова - продукция завода пользуется большим спросом, товары, в основном, экспортируют зарубеж".
За последние 3 года объём экспорта вырос с 4,9 тысяч кубических метров до 16 тысяч кубических метров. И это динамика за два года. "Это даже не рост, а скачок", - подчеркнула она.
Юрий Краев, говоря о положении дел Югорского лесопромышленного комплекса, заявил о том, что предприятие намерено стать крупнейшей экспортноориентированной организацией в УрФО. И достичь таких высот планируется к 2021 году.
Объём выручки холдинга за 2017 год составил 3,5 миллиарда рублей. Основная продукция - экспортные сухие пиломатериалы.
"Сейчас активно работаем на экспорт продукции в Китай. Там наиболее привлекательные для нас цены, - поделился подробностями работы гендиректор холдинга, - кроме того, с корейцами сегодня идёт активная переписка, ждём их приезда, они очень заинтересованы. Они также предложили ещё один проект, у них даже есть желание профинансировать его".
Стратегия развития предприятия на ближайшие годы также подразумевает обновление основных фондов, актуализация производства - от заготовки до ЛВЛ, к 21/му году выручка, чистые активы и производительность должны вырасти в 1,5 раза.