Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главой Нягани Иваном Ямашевым

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Строительство жилья, марафон благоустройства в Югре, программа проведения капремонтов, - эти и другие вопросы стали темами для обсуждения на рабочей встрече.
Предваряя разговор, Наталья Комарова поздравила няганцев с приобретением нового здания Детской школы искусств – где проходила личная встреча руководителей – с возможностью, которую теперь имеют дети для развития таланта и реализации творческого потенциала.
Разговор начался с вопроса о выполнении жилищных программ, о том, какие задачи перед собой ставит муниципалитет в 2018 году. Иван Ямашев сообщил, что 2017 году в Нягани введено более 30 тысяч квадратных метров жилья, в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения» были расселены в дома-новостройки жители 16 домов, признанных аварийными и ветхими, таким образом ликвидировано более 8 тысяч аварийного и непригодного для проживания жилого фонда. Что касается поддержки отдельных категорий граждан в приобретении жилья, то в минувшем году 53 семьи улучшили жилищные условия. Были ликвидированы и расселены три балочных массива, начато расселение четвертого. В 2018 году в городе планируется ввести порядка 50 тысяч кв. метров жилья.
Говоря о жилищной политике Нягани, нельзя было обойти и тему благоустройства. Нягань – одна из активных территорий, которые включились в окружной проект «Марафон благоустройства». По сообщению главы муниципалитета в 2017 году в проект вошло 9 объектов на общую сумму 64 млн рублей. В течение года были проведены работы по благоустройству двух дворовых и трех общественных территорий, ремонту четырех тротуаров. Так, например, была обустроена спортивная и игровая площадка на ул. Пушкина, 33. В микрорайоне «Центральный» – велосипедная дорожка и роликовая трасса. Жители активно включаются в обсуждение объектов благоустройства на стадии проектирования, формирования перечня работ, принимают решения и на выходе дают оценку выполненным работам. На текущий год предусмотрено благоустройство дворового пространства жилых домов №5,6 в третьем микрорайоне и сквера в жилом районе «Восточный».
В разговоре Наталья Комарова затронула тему привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. У города имеется проблема по накоплению долгов за энергоресурсы, а, следовательно, отмечается не столь эффективная деятельность муниципальных предприятий в этой сфере. «Здесь очень важно Ваше представление и готовность перейти на решения, которые, с одной стороны, исключат подобную проблему, а с другой, создадут условия для развития ЖКХ и по объему, и по качеству, удовлетворяющие людей», - обозначила губернатор. Глава Нягани доложил, что с 2014 года в городе ведется работа по привлечению инвесторов в сферу ЖКХ. На сегодняшний день все имущество поставлено на кадастровый учет, утверждены и актуализированы схемы тепло-, водоснабжения, водоотведения. В 2016 году на основании концессионного соглашения котельная в 7 микрорайоне была передана АО «ЮКЭК-Нягань» как концессионеру. В отношении основного имущественного комплекса разрабатывается конкурсная документация на заключение концессионного соглашения, а также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами с целью привлечения инвестиций в коммунальную отрасль.
Губернатора также интересовало, как продвигается реализация программы капитального ремонта жилого фонда в Нягани: «Здесь важно, чтобы программа капитального ремонта своевременно и в нужном качестве выполнялась и обеспечивались обязательства Югорского оператора, потому что в абсолютном большинстве бюджет программы капитального ремонта формируется за счет взносов граждан», - отметила глава региона. Напомним, что региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании реализуется с 2014 года. За минувшее время в городе выполнен ремонт общего имущества в 33 многоквартирных домах, на общую сумму в почти 300 миллионов рублей. В ходе реализации региональной программы выполнен ремонт лифтового оборудования в 10 домах, в 7 - заменены крыши, 15 домов обзавелись новыми, утепленными фасадами, у одного дома отремонтирован фундамент. В результате улучшили свои жилищные условия более 5 тысяч граждан. «Хочу отметить и то, что в 2017 году уровень собираемости взносов на капремонт составил 99,3 процента. На 2018 год запланирован капитальный ремонт общего имущества в 19-ти многоквартирных домах на общую сумму более трехсот пяти миллионов рублей», - подчеркнул глава города Нягани.
В завершение встречи Иван Ямашев поблагодарил губернатора Югры, правительство Ханты-Мансийского округа за поддержку в решении городских проблем.