Идет прием заявок на соискание Премии Правительства Югры им. И.Н. Шесталова

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Осуществляется прием заявок на соискание Премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова. Премия присуждается за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, получивший общественное признание на российском и (или) международном уровне. Порядок выдвижения на соискание премии определен в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2012 года № 553-п «Об учреждении премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова» (с изменениями на 7 апреля 2017 года). Заявки принимаются до 1 марта 2018 года в Департаменте общественных и внешних связей по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, кабинет 212. В заявке рекомендуется указать пометку: «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова». Заявки возможно направить по электронной почте (MakarovaAV@admhmao.ru), передать лично на электронном носителе (CD-диск или USB-флеш-накопитель). Телефон для справок: 8 (3467) 31-81-70. Информация о конкурсе, образцы представлений на соискание премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова (для физических лиц, коллективов организаций), заявления о согласии на обработку персональных данных соискателей премии размещены на сайте www.depos.admhmao.ru, раздел «Деятельность».