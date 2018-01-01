Александр Новьюхов рассказал о мероприятиях, проводимых ассоциацией «Оленеводы Мира»

- Русский
В Салехарде в марте 2018 года пройдёт первое заседание Совета Ассоциации «Оленеводы Мира». Состав Совета был утверждён на VI Всемирном Конгрессе оленеводов, который прошёл в августе прошлого года в Швеции. Президентом Ассоциации был избран Сергей Харючи, вице-президентами – Эллен Инга Тури из Норвегии и Юха Магга из Финляндии. В Совет Ассоциации входят по два представителя со всех оленеводческих регионов мира. Обычно на повестку дня заседания Совета выносятся вопросы о состоянии мирового оленеводства, о развитии оленеводства в регионах, а также отчёты Правления и Секретариата Ассоциации. На предстоящем заседании планируется утвердить план работы Ассоциации на предстоящие четыре года в соответствии с принятой на VI Всемирном конгрессе оленеводов Йоккмоккской Декларацией. Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов отметил, что от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в мероприятии планируют принять участие два члена правления – президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Белоярского района Светлана Пяк. «С приходом нового президента работа Ассоциации была переформатирована. На сегодняшний день Совет правления Ассоциации сформирован, готов работать в полную силу, заряжен на результат», – рассказал окружной парламентарий. В ходе поездки представители Югры планируют предложить активизировать работу по разработке закона Российской Федерации «О северном оленеводстве». Александр Новьюхов отметил, что в ближайшее время Президент Ассоциации Сергея Харючи будет приглашен в Югру для участия в рабочей встрече по подготовке к проведению Всемирного Конгресса оленеводов мира в Ханты-Мансийске. Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа по данным Михаила Еремеевского, помощника депутата Думы Югры Александра Новьюхова