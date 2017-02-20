Открыта регистрация участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018»

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10 февраля в Ханты-Мансийске состоится ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Местом проведения по традиции станет Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко (ул. Спортивная, 24).
Зарегистрироваться в массовом забеге можно уже сейчас, пройдя по следующей ссылке. К участию в забеге допускаются все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.
Тем, кто хочет испытать свои силы в спортивных забегах на дистанциях 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 метров необходимо предоставить в мандатную комиссию с 1 по 2 февраля с 14:00 до 17:00 часов по адресу: г. Ханты-Мансийск, Ледовый дворец спорта, ул. Ледовая, д. 1, кабинет отдела циклических и стрелковых видов спорта следующие документы:
— справка (допуск) заверенная печатью врача клинического врачебно-физкультурного диспансера;
— оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом;
— паспорт, либо свидетельство о рождении.
Предварительные заявки на участие в спортивных забегах в городе Ханты-Мансийске участников из других субъектов РФ подаются до 2 февраля 2018 года необходимо направить в организационный комитет гонки по электронной почте (в Excel) на адрес ugrasport@mail.ru.
Для участников лыжной гонки «Лыжня России» организован прокат лыжного инвентаря.
Особенностью «Лыжни России» в Ханты-Мансийске является показательный забег коренных народов Севера, которые преодолевают дистанцию на широких охотничьих лыжах, обтянутых оленьей шкурой. Участники одеты в меховые малицы и кисы.
Помимо спортивных состязаний гостей и участников мероприятия ждет интересная развлекательная программа, конкурсы, выступление творческих коллективов города и многое другое. В рамках массового старта будет организован костюмированный забег, поэтому желающим получить от мероприятия не только заряд позитивных эмоций и бодрости, но и призы организаторов и спонсоров, стоит задуматься о том, в каком образе выйти на лыжню.
Кроме развлечений на открытом воздухе маленьких участников мероприятия ждет специально оборудованная для них детская зона в помещении VIP-трибуны биатлонного центра, где будет организована бумажная дискотека с аниматорами в костюмах известных мультгероев.
Югра примет участие во Всероссийском празднике спорта уже в двенадцатый раз подряд. Помимо Ханты-Мансийска к участию в «Лыжне России» готовятся в 16 муниципальных образованиях Югры — Покачах, Лангепасе, Октябрьском, Кондинском, Советском, Березовском, Белоярском, Нефтеюганском районах, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Урае, Югорске, Сургуте, Нягани и Радужном.
Все больше простых любителей активного отдыха из Югры выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в «Лыжне России» — доброй традицией.
Самые большие рекорды массовой лыжной гонки «Лыжня России» — это улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающих финишную черту, а самая высокая награда – вера людей в свои безграничные возможности на пути к спортивным вершинам!
Регистрируйтесь и вы! Станьте частью команды!
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