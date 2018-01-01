Александр Новьюхов: «Получить Премию имени Ювана Шесталова означает получить самую высокую оценку общественной деятельности»

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Стартовал приём заявок на соискание Премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова.
Премия присуждается ежегодно за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском или международном уровне. Организатором мероприятия выступает Департамент общественных и внешних связей Югры.
В прошлом году на соискание Премии были поданы 11 заявок от авторских коллективов, 12 заявок – от физических лиц.
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов выразил уверенность, что количество заявок на соискание Премии в этом году увеличится, а их качество вырастет, подчеркнул, что Премия проводится в шестой раз, является для представителей коренных народов Югры одной из самых значимых наград.
«Получить Премию имени Ювана Шесталова означает получить самую высокую оценку общественной деятельности. Это хороший стимул двигаться вперёд, работать с полной отдачей», – отметил Александр Вячеславович.
Заявки на участие принимаются до 1 марта 2018 года.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова