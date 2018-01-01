В сети «Интернет» продолжается свободное голосование по определению победителей фотоконкурса «Как молоды мы были»

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В номинации « Я люблю тебя жизнь» лидирует работа « Никто не забыт, ничто не забыто», в номинации» Семейный альбом - «За год до войны». Работа «Глинобитная печь манси и хантов для выпечки хлеба» набрала наибольшее количество голосов в номинации «Я эту землю знаю с детства».
Конкурс среди югорчан старше 50-ти лет проводился в 3-х номинациях: «Я люблю тебя, жизнь» (фотографии людей), «Я эту землю знаю с детства» (фотографии природы, национальных и культурных традиций), «Семейный альбом» (семейные фотографии на фоне истории округа с 1930 по 2017 годы).
Просмотреть все конкурсные работы, а также принять участие в народном голосовании можно на сайте семенов.онлайн/fotokonkurs/, отметив все достойные работы рейтинговой звездочкой в каждой из трех номинаций конкурса.
Организатор конкурса, куратор партийного проекта “Старшее поколение”, депутат Владимир Семенов так прокомментировал предварительные итоги народного голосования:
— У нас в одной номинации мнение жюри совпадает с ходом народного голосования. Речь про работу из «Семейного альбома» «За год до войны». Снимок, принадлежащий Вере Николаевне Исаевой из Сургутского района, по внутреннему драматическому напряжению создает сильное впечатление. Большой беды ещё нет, но что-то такое «разлито» в воздухе, что заставляет вглядываться в глаза людей со снимка и искать какие-то ответы на волнующие тебя сегодня вопросы. Нас с теми людьми со снимка разделяет более 70-лет, мы уже живем в другом государстве, но для нас это «старшее поколение», которое способно научить нас главному — любить жизнь и любить землю, на которой ты живёшь.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»