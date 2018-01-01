В Югре в условиях низких температур усилены меры безопасности

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В связи с установлением аномально низких температур на территории автономного округа губернатор Югры Наталья Комарова поручила органам местного самоуправления муниципальных образований региона совместно с Главным управлением МЧС России по Югре, окружным Управлением МВД России усилить меры безопасности граждан.
Так, будут подготовлены к применению передвижные пункты обогрева на дорогах общего пользования. Автотранспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также выполняющим перевозки людей по заказам, рекомендовано проводить такие перевозки с учетом низких температур. «Особое внимание уделять безопасности граждан», - подчеркнуто в документе.
Все силы и средства автономного округа переведены в режим повышенной готовности.