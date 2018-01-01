В Югре в условиях низких температур усилены меры безопасности

  • Русский
В Югре в условиях низких температур усилены меры безопасности

В связи с установлением аномально низких температур на территории автономного округа губернатор Югры Наталья Комарова поручила органам местного самоуправления муниципальных образований региона совместно с Главным управлением МЧС России по Югре, окружным Управлением МВД России усилить меры безопасности граждан.

Так, будут подготовлены к применению передвижные пункты обогрева на дорогах общего пользования. Автотранспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также выполняющим перевозки людей по заказам, рекомендовано проводить такие перевозки с учетом низких температур. «Особое внимание уделять безопасности граждан», - подчеркнуто в документе.

Все силы и средства автономного округа переведены в режим повышенной готовности.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры