Наталья Комарова: Наш приоритет – развитие человеческого капитала

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова 22 января работала в Сургуте. Здесь состоялась встреча с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Югре. В разговоре также приняли участие члены правительства автономного округа, глава Сургута Вадим Шувалов.
«В преддверии президентских выборов, в Год гражданского согласия, отмечу значимую роль общероссийского народного фронта в развитии гражданского общества. В Югре созданы каналы продвижения общественных предложений, инициатив, проектов. Наш приоритет – развитие человеческого капитала. Важно и то, что между исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, региональным отделением ОНФ выстроен конструктивный диалог, отлажено взаимодействие. Это дает результаты», – сказала Наталья Комарова, открывая деловую беседу.
Участники ОНФ рассказали об итогах реализации общественных поручений в 2017 году, а также озвучили предложения регионального отделения на 2018. Поднимались вопросы доступности и качества оказания медицинской помощи. В частности, говорилось о ситуации по обеспечению жителей округа льготными лекарственными препаратами – за последнее время она значительно улучшилась.
Благоустройство территорий, качество дорог, приемка городских объектов, инклюзивное образование – эти и многие другие вопросы были озвучены в рамках диалога, продлившегося около двух часов. Положительная оценка дана реализации проектов в сферах образования и культуры.
Добавим, на сегодняшний день в регионе реализуются такие приоритетные проекты ОНФ, как «Дорожная инспекция», «Генеральная уборка», «Формирование комфортной городской среды». Главным успехом в их реализации, по мнению активистов, является тесное взаимодействие органов исполнительной власти и участников регионального движения. И те, и другие работают ради общей идеи – улучшения качества жизни югорчан.